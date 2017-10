Cele mai mari proteste de la Revoluţia din 1989! Peste jumătate de milion de români, în stradă!

3

Strada nu este tara-zicea ,si legile nu se fac pe ulita''

Romanii sunt grozavi,domnule.Se screme sa bata toate recordurile pentru cartea recordurior si uneori le reuseste;Mitinguri cu participanti record si luminite.Cel mai lung carnat.Cea mai saraca tarisoara din EU.Cel mai ,,serios''partener strategic al SUA fara vize.Tara cu cei mai multi plecati pe alte meleaguri.Tara in care la ,,Vocea Romaniei''canta voci din tari exotice si rar sunt promovati compozitorii autohtoni si melodiile romanesti.La emisiunea ,,Te cunosc de undeva''asisderea ,numai de prin alte tinuturi.Investitorii straini,vin ,profita de facilitatile acordate si pleaca.De salariul mediu pe economie ,cel mai cel .Majoritatea massmediei din Romania are stapani straini.Stilul vestimentar?O gaina pe cap,un tatuaj in zana intima,si niste blugi rupti in genunchi bate recordul stilului vestimentar pur romanesc.Oare toate aceste recorduri nu au o trasatura nationalista,prea ambitioasa?,,Now to makeRomania great again''acum,cat romanii sunt obisnuiti sa se odihneasca inainte de a obosi.