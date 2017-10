Cele două copile dispărute din Constanța au fost găsite. Au mers pe jos până la Lumina și au dormit pe câmp, sub cerul liber

De marți, 18 martie, puțin după orele prânzului, părinții a două fete au fost disperați, căci nu mai știau nimic de fiicele lor. Ambele sunt eleve la Școala Generală nr. 7 „Remus Opreanu”, din cartierul Tomis Nord, Roxana Marin, în vârstă de 13 ani, este în clasa a VII-a, iar Maria Georgiana Neacșu, de 12 ani, în clasa a VI-a și ultima dată au fost văzute de colegi, în ziua respectivă, pe Bulevardul Tomis, mergând spre vaporașul de la ieșirea din municipiu.„A plecat de acasă la 11,30, prima oră începea la ora 12,00. Eu am sunat-o în prima pauză, dar avea telefonul închis. La început nu m-am îngrijorat foarte tare, m-am gândit că a rămas cu telefonul închis din timpul orei. Obișnuiesc să o mai sun în timpul pauzelor, pentru a vedea dacă este bine. După cursul următor, la ora 14,00, am fost sunată de diriginte care mi-a spus că Roxana nu ajunsese la școală”, ne-a spus Rodica Marin, mama fetiței de 13 ani.Imediat a mers la școală, unde a discutat cu dirigintele și directoarea școlii și inclusiv cu colegii de clasă ai fetei, care i-au spus că o văzuseră înainte să intre la ore. „Era cu Maria, trecuseră de benzinăria de la intersecția B-dul Tomis cu str. Tulcei și mergeau spre vaporaș”, a adăugat mama. De atunci, atât Roxana, cât și prietena ei, Maria Georgiana, au avut telefoanele închise.Părinții, îngrijorați, s-au gândit la ce era mai rău, inclusiv că ar fi putut să fie sechestrate de traficanți de carne vie. Așa se face că, miercuri noaptea, aceștia au mers în comuna Lumina, la locuința unui adolescent de 16 ani, amic cu Maria Georgiana. Surse din rândul polițiștilor ne-au spus că părinții acesteia au divorțat, iar minora a fost încredințată tatălui, care locuiește fără forme legale în Constanța, în vreme ce mama este plecată la muncă în Italia. De altfel, prietenii celor două spun că Maria Georgiana și Sorin C., adoles-centul de 16 ani, ar avea o situație similară, și părinții acestuia fiind plecați în Italia, el fiind în grija bunicii.Ce au găsit acolo le-a dat mai mult de gândit. „Am vorbit cu băiatul acesta și mi-a lăsat impresia că era drogat. Era amețit, se contrazicea în ceea ce spunea, nu avea coerență. Apoi, în timp ce vorbeam cu el, l-a sunat pe telefonul mobil, unul Victor, iar băiatul i-a spus: «Sunt aici părinții Roxanei, ce le spun?». Cum să nu-ți ridice semne de întrebare când auzi așa ceva? Răspunsul celui de la telefon a fost: «Zi-le și tu că nu știi nimic!». Când l-am întrebat cine este la telefon, ne-a răspuns că nu-l cunoaște pe cel care l-a sunat”, a povestit mama. Ulterior, părinții împreună cu polițiștii au pornit spre Peninsula, cartierul orașului Năvo-dari, în căutarea respectivului „Victor”. Deși au ținut legătura cu el pe tot parcursul drumului, odată ajunși în zonă, acesta și-a închis telefonul. Ieri, dis de dimineață, ado-lescentul de 16 ani care le-a trezit suspiciuni părinților, a fost audiat. Acesta a negat că le-ar ascunde pe minore, a recunoscut că a dis-cutat cu ele despre o posibilă fugă de acasă, dar atât. Potrivit oa-menilor legii, tânărul s-a oferit să-i ajute în anchetă.După-amiază, în jurul orei 16,00 un localnic din comuna Lumina a apelat la Serviciul unic de urgență 112, spunând că le-a văzut pe cele două minore pe stradă. Imediat, în zonă a ajuns un echipaj de poliție care le-a găsit pe copile - culmea! - în poarta gospodăriei unde locuiește tânărul Sorin C., pe care, cu o noapte înainte, îl vizitaseră părinții fetelor.Copilele au mărturisit că s-au decis să fugă de acasă din cauza neînțelegerilor cu părinții, care le-ar fi certat pentru notele obținute la școală. Ele le-au spus oamenilor legii că au parcurs pe jos distanța dintre municipiul Constanța și comuna Lumina. Au făcut rost de bani vânzând un telefon mobil, astfel că au avut ce mânca de marți până ieri după-amiază. Minorele au afirmat că nu au fost sechestrate și nici ținute ascunse de cineva, ci ar fi dormit sub cerul liber: prima noapte și-ar fi petrecut-o pe câmp, în apropiere de Palazu Mare, iar a doua noapte sub un pod, de lângă orașul Ovidiu. Au fost găsite în dreptul locuinței adolescentului de 16 ani, pentru că era singurul pe care-l cunoșteau în zonă și sperau ca acesta să le ajute.„Urmare a activitățile specifice desfășurate de polițiștii constăn-țeni, cele două minore, de 12 și 13 ani, plecate în mod voluntar de la domiciliu, au fost găsite. Din primele cercetări rezultă că acestea nu au fost victimele unor infracțiuni. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor plecării acestora, fiind audiate la sediul IPJ Constanța, în prezența unui psiholog”, au precizat repre-zentanții Poliției Constanța.