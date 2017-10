Cel mai stupid accident rutier din Constanţa

1

rusine politia rutiera

Un incident regretabil pentru Politia Romana a avu loc sambata 2.09.2012 in jurul orei 21 la intersectia Dobrogea. Reporterii nostri au surprins o faza in circulatie.Un cetatean circula corect in interiorul intersectiei si deci cu prioritate a fost bruscat de un microbuz de trasnsport persoane care in loc sa cedeze trecerea ,sa respecte prioritatea sensului giratoriu a intrat in intersectie intempestiv aproape sa loveasca masina cu prioritate. Cei trei politisti aflati in tura din data 2.09.2012 stateau intr un colt –desi fusesera trimisi expres sa fluidizeze circulatia si nu faceau nimic.Mai mult decat atat cetateanul cu prioritate a relevat faptul agentilor de Politie Rutiera. Un agent brusc iesit total din minti a inceput sa tipe si sa-l ameninte in mod complet ilegal si nejustificat cu lovituri exact pe soferul cu prioritate care tocmai ii semnalizase ca era jenat in trafic. Pe un ton ce tinea mai mult de cel al unui pacient al unui spital de psihiatrie politistul –cel ce serveste cetateanul, se afla in slujba acestuia si il protejeaza, daca agentii de politie mai tin minte acest lucru- politistul a a urlat congestionat la fata la sofer sa intre in masina si l-a amenintat desi se afla in exercitiul functiunii si nu in timpul liber si o asemenea conduita este total interzisa ca sa nu mai vorbim ca este imoral , il descalifica pe deja ex politistul din functie. Intamplator soferul este doctor psiholog Ionescu Vasile – nume de convenienta -asa ca ne-a precizat: “Un asemenea comportament agresiv si plin de ura fata de un complet strain si mai ales un comportament interzis de legile romane pentru un politist denota o pierdere a controlului de sine atat de mare incat pararea mea ca specialist este ca nu indeplineste conditiile pentru a fi politist, denota agresivitate mai potrivita unui infractor decat unui om al legii, frustrare mare si o labilitate psihica impardonabila.” Aproape nu mai este nevoie sa spunem ca prin acest gest politistul a picat evaluarea psihologica si nu mai este apt sa poarte uniforma de politie.