Cel mai nou model Skoda a fost lansat. Karoq vine la Constanţa!

Cel mai nou model Skoda a fost lansat. Karoq vine la Constanța!

Noua Skoda Karoq a fost lansată oficial în România. Sub motto-ul „Drumul tău e altfel”, noua Skoda Karoq este un SUV compact caracterizat prin spațiu excepțional, cele mai noi sisteme de asistență, faruri full-LED și servicii Skoda Connect. Sunt disponibile cinci variante de motor, cu puteri între 85 kW (115 CP) și 140 kW (190 CP), dintre care patru sunt noi.Designul emoțional și dinamic, cu numeroase elemente cristaline, caracterizează limbajul de design al noului Skoda Karoq. Totodată, exteriorul expresiv și plin de forță este creat pentru cei în căutare de experiențe autentice în natură, dar și pentru firile urbane în căutare de inspirație și experiențe remarcabile. Skoda Karoq are un preț de pornire de 19.860 Euro (TVA inclus).„Skoda Karoq se adresează cuplurilor de orice vârstă în căutare de experiețe remarcabile, oferindu-le toată libertatea să caute ce li se potrivește cel mai bine: oameni, locuri, momente și rețete deosebite, precum și tot ceea ce hrănește simțurile și entuziasmul”, a declarat Patricia Zegreanu, director de marketing și comunicare Skoda România. Revista „Auto Bild” și ziarul „Bild am Sonntag” au oferit noii Skoda Karoq premiul Volanul de aur 2017. Cititori din peste 20 de țări europene au votat intrarea Karoq în finala categoriei „SUV-uri mici”. În final, un juriu de experți a oferit titlul de câștigător ultimului model Skoda după un număr de teste dificile.Premiul Volanul de Aur este una dintre cele mai râvnite distincții din presa auto europeană. Anul acesta, la competiție au luat parte 42 de modele din următoarele categorii: autoturisme din clasa mică și compact, SUV-uri mici, SUV-uri mari, autoturisme din clasa medie și superioară și autoturisme sport.„Anul acesta a fost unul excelent pentru SUV-uri la Skoda – după lansarea Kodiaq de la începutul anului, revenim în forță cu noua Skoda Karoq – un SUV compact, foarte deștept, spațios, care invită la descoperiri și experiențe aparte, atât în mediul urban cât și în natură”, a declarat Vlad Rusu, director de marcă Skoda.Karoq, cel mai nou model al mărcii Skoda, va fi disponibil la Constanța, începând din luna decembrie, la sediul Avia Motors, situat pe Șoseaua Mangaliei, nr. 217.Sorin HULUBEI