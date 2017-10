Cel mai mic consumator de droguri din Constanţa are 11 ani!

2

cpeca

Legislatie prost gandita ... cum se face ca seful centrului pt consilierea toxicomanilor este politist ? Cata incredere creddeti ca ar avea un toxicoman ( care nu se drogheaza cu legale sau canpena de pe marginea drumului ) intr-un politist ? Este o situatie ambigua ... Dl Sandu poate fi un tip ok dar felul in care este gandit sistemul lasa de dorit . Ca sa nu mai spun ca ei sunt doar cu preventia ...adica pt tratamente substitutive sau de alta natura te vor expedia la Buc ...Asta in timp ce sectia noua de la Palazu este inchisa :)