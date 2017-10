Cei trei tineri care s-au pus rău cu un grup de judecători, procurori şi poliţişti, în Club „Crush“, au fost eliberaţi

Din lipsă de probe

Cei trei tineri care s-au pus rău cu un grup de judecători, procurori și polițiști, în Club „Crush“, au fost eliberați

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat recursurile declarate de cei trei tineri care au fost arestați, în noaptea de luni spre marți, în urma unui conflict care a avut loc la ieșirea din clubul „Crush”, din stațiunea Mamaia, la sfârșitul săptămânii trecute. Ce a avut mai deosebit acest conflict față de altele? Faptul că partea vătămată, Cătălin Croitoru, este polițist la Secția 2, iar din grupul lui făcea parte o întreagă pleiadă de magistrați: Ruxandra Grecu, Cristina Grecu, Lavinia Mihaela Cîrciumaru și Iulia Taloș, de la Judecătoria Constanța, și procurorul Cătălin Nicolae Magdalena. După ce au analizat dosarul și au ascultat pledoariile avocaților, cei trei magistrați care au judecat recursurile au dispus admiterea lor ca fiind fondate și punerea suspecților de îndată în libertate, fără nicio altă interdicție. Managerul Jaca, după gratii Iani Jaca, de 25 de ani, este cunoscut în lumea modelling-ului, el participând adesea la prezentări de modă, fiind totodată și manager la SC Diva Models SRL, din Constanța. Răzvan Ștefan Moroianu are 23 de ani, este din Valu lui Traian, și este consultant vânzări la SC Auto Class SRL. Constantin Claudiu Coman are 25 de ani și este din Constanța. Ei sunt cei trei presupuși agresori care, în dimineața zilei de sâmbătă, pe la ora 5, când au ieșit din Clubul „Crush”, din stațiunea Mamaia, l-ar fi agresat pe polițistul Croitoru, care petrecuse, întreaga noapte, alături de magistrații enumerați mai sus, la o masă alăturată grupului din care făceau parte cei trei suspecți. În propunerea de arestare preventivă, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța spun că Iani Jaca i-ar fi aplicat mai multe lovituri în figură părții vătămate, iar Claudiu Constantin Coman l-ar fi împiedicat pe unul dintre martori, Constantin Conortoș, să intervină în ajutorul părții vătămate, „profe-rând injurii și amenințări la adresa celor aflați la fața locului, timp în care Ștefan Răzvan Moroianu a aplicat o lovitură de pumn pe la spate părții vătămate, provocând căderea acesteia” - mai susțin procurorii. Lucru cert este că la aproximativ două zile de la incident, suspecții au fost identificați, reținuți și arestați, pentru comiterea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. La infracțiunea amintită procurorii ar putea adăuga și vătămarea cor-porală, pentru că, în cursul zilei de luni, polițistul Croitoru a prezentat un certificat medico-legal prin care arată că are nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale pentru a se însănătoși. Probleme majore în dosar Numai că, ceea ce au relevat, ieri, în fața instanței de judecată, avocații celor trei, dar, se pare, și probele aflate la dosar, au „convins” magistrații de la Tribunal că s-a exagerat atunci când Judecătoria a dispus emiterea unor mandate de arestare preventivă pe numele tinerilor. Avocatul Apostol Armeanu și-a început pledoaria spunând: „Nu cred că s-ar fi ajuns aici dacă contextul obiectiv ar fi fost unul normal… (…) Există presupuneri și indicii insuficient de rezonabile pentru a fi luate astfel de măsuri, care frizează definițiile presu-punerii ori prezumției”. Avocatul a făcut referire la declarația unei persoane, pe care atât procurorii, cât și judecătorii, au ignorat-o. Este vorba de Alexandru Marius Popescu, cel care a spus procurorilor că el l-ar fi lovit pe Croitoru, numai că anchetatorii nu l-au crezut. „Cu certitudine, Popescu a fost confundat cu Moroianu. Asemănarea dintre cei doi este izbitoare” - spune Armeanu. „Popescu spune: «Eu am lovit!». Nu este un oarecare, este un om onorabil, care ar avea de suferit, dar care nu poate să suporte ideea că altcineva răspunde pentru el!” - a afirmat apărătorul. De asemenea, la dosarul cauzei nu există planșele fotografice, deși cei trei au fost recunoscuți, de martori, din grup. Inclusiv mașina cu care se presupune că a plecat Moroianu ar fi cea cu care a plecat, de fapt, Popescu. Așadar, o serie de inadvertențe peste care anchetatorii se pare că au trecut mult prea ușor. Pentru apărarea lui Moroianu a intervenit și unchiul acestuia, avocat la București, care, plân-gând la propriu în instanță, a vorbit despre calitățile nepotului său, despre firea lui blândă, despre reușitele sale de până acum și suferința prin care trece familia lui din cauza nedreptății căreia i-a căzut victimă. „Până și cei de la arest mi-au spus: «Faceți ceva pentru acest copil, pentru că este nevinovat!»” Avocatul Gabriel Grigore, apărătorul lui Jaca, a afirmat că „probele s-au administrat cu patimă. Propunerea de arestare nu are nicio descriere a faptelor, nicio analiză (…) nu se accentuează pe derularea evenimentelor și participarea fiecărei persoane în parte”. Mai mult, se pare că în noaptea în care s-a luat măsura arestării preventive, martorii din dosar (respectiv judecătorii) s-ar fi aflat în incinta Judecătoriei Constanța, ceea ce nu poate fi interpretat decât ca o presiune asupra colegului lor care judeca propunerea de arestare. În ceea ce îl privește pe Coman, acesta nu a fost indicat de vreun martor că l-ar fi agresat pe polițist, dar totuși a fost băgat după gratii. Avocata acestuia, Monica Dobre, a susținut că a existat „un exces de zel în reproducerea declarațiilor martorilor părții vătămate și că aceștia au căutat să găsească nod în papură lui Coman”. Beția și pericolul social De partea cealaltă, procurorul de ședință le-a cerut judecătorilor să facă abstracție de calitatea martorilor, care erau în timpul lor liber. „Erau într-un loc să se relaxeze, e dreptul fiecăruia”, spune procurorul, arătând pasiune pentru acest dosar și implicare emoțională, antamând fondul cauzei și vorbind cu patimă despre modalitatea în care ar fi fost comise faptele. Până și pericolul social a fost „demonstrat” prin afirmații de genul: „atunci când inculpații consumă băuturi alcoolice este posibil să devină periculoși”… Cel mai marcat de momentul arestării a fost, de departe, Răzvan Ștefan Moroianu, care a spus, în ulti-mul său cuvânt: „Sunt sugrumat de emoții și de situația în care mă gă-sesc. Încerc să îmi mențin și să nu-mi pierd încrederea în Justiție. Eu locuiesc la Valu, nu pot și nu-mi permit să consum băuturi alcoolice… Acest lucru se poate verifica… Sunt nevinovat!”