Cei trei români din reportajul Sky News rămân în arest preventiv

Ştire online publicată Vineri, 09 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cei trei presupuși complici români ai jurnaliștilor de la Sky News rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis, vineri, prelungirea mandatelor de arestare preventivă până în 10 octombrie, informează News.ro.Instanța supremă a decis, definitiv, prelungirea măsurii de arestare preventivă pentru cei trei români care apar în reportajul Sky News despre un presupus trafic de arme. Cu o săptămână în urmă, Curtea de Apel București hotărâse că Mihai Aurelian Szanto, Atilla Csaba Pantics și Levente Pantics pot fi cercetați sub control judiciar.Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă, de pe 11 septembrie până pe 10 octombrie, în cazul lui Mihai Aurelian Szanto, Atilla Csaba Pantics și Levente Pantics, românii care apar în reportajul Sky News despre un presupus trafic de arme. Decizia magistraților vine la o săptămână după ce Curtea de Apel București hotărâse că bărbații pot fi cercetați sub control judiciar, pentru 60 de zile.În 23 august, Instanța supremă a respins contestațiile bărbaților la măsura arestului preventiv.Mihai Aurelian Szanto, Atilla Csaba Pantics și Levente Pantics au fost puși sub acuzare de DIICOT pentru constituire a unui grup infracțional organizat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și comunicarea de informații false.Judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București care a decis arestarea preventivă arată, în motivarea deciziei, că „nu se pot reține susținerile apărării”, iar Mihai Aurelian Szanto, Atilla Csaba Pantics și Levente Pantics nu pot invoca „naivitatea și convingerea sinceră a participării într-un film, în contextul în care toată modalitatea de desfășurare a filmării „le putea crea măcar suspiciuni asupra naturii reale a acesteia”.Magistratul menționează că aceștia au acceptat cu ușurință „rolurile atribuite”, deși nu sunt actori, și nu au discutat sau întrebat despre vreun contract care să consemneze derularea evenimentelor nici atunci când li s-a cerut să poarte cagule, să vorbească într-un anumit limbaj și să prezente „arme adevărate”. Această derulare de scene ar fi trebuit să atragă atenția oricărei persoane „cu un grad normal de instrucție” asupra consecințelor, în condițiile în care în film se vorbește despre trafic de arme, iar complicii jurnaliștilor de la Sky News spuneau „că sunt dispuși contra unor sume de bani să vândă arme oricui plătește, inclusiv teroriștilor”.Mai mult, magistratul arată că nici după ce postul de televiziune britanic Sky News a prezentat reportajul, din care puteau înțelege că armele de vânătoare pe care le-au filmat au fost prezentate ca arme de război, cei trei complici nu i-au denunțat pe jurnaliștii britanici.Magistratul a arătat că datele și informațiile comunicate verbal și surprinse în materialul video al postului britanic de televiziune, care au fost răspândite prin intermediul a numeroase alte posturi de televiziune, inclusiv în mediul virtual, știind că persoanele care apăreau nu erau traficanți de arme, ci doar vânători, iar armele manipulate și prezentate de aceștia erau arme de vânătoare deținute legal, „au pus în pericol securitatea națională”.Instanța a apreciat că „toate aceste acțiuni pe teritoriul României sunt de natură a afecta securitatea națională a statului român prin inducerea în eroare a autorităților europene, a populației largi din Europa și din România cu privire la posibilitatea autorităților de stat române de a gestiona contrabanda cu armament provenit din zone de conflict vecine statului român, de natură a aproviziona cu armament de război deosebit de periculos grupări teroriste din vestul Europei sau alte zone de conflict”.Televiziunea britanică Sky News a difuzat, în 7 august, un reportaj despre care a spus că a fost filmat în România, realizat de jurnalistul Stuart Ramsay, în care presupuși traficanți le prezintă jurnaliștilor arme pe care ar fi intenționat să le vândă. în urma reportajului, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal.