Cei trei români din reportajul Sky News, puși sub control judiciar

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cererea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) de prelungire a arestului preventiv în cazul celor trei români care apar în reportajul Sky News privind presupusul trafic de arme din România a fost respinsă, joi, de Judecătorii de la Curtea de Apel București, informează Agerpres.Astfel, Aurelian Mihai Szanto, Attila Csaba Pantics și Levente Pantics au fost plasați sub control judiciar, însă decizia nu este definitivă, astfel că procurorii DIICOT pot contesta decizia.Cei trei se află în arest preventiv din 12 august, fiind acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și comunicarea de informații false.Aurelian Mihai Szanto a jucat rolul de intermediar între jurnaliștii britanici și presupușii traficanți de arme, iar Attila Csaba Pantics și Levente Pantics apar cu fețele acoperite în materialul Sky News, în care descriu și manipulează armele de foc oferite spre vânzare.De asemenea, trei membri ai echipei de la postul de televiziune britanic care au participat la realizarea reportajului au fost puși sub urmărire penală de procurorii DIICOT pentru săvârșirea infracțiunii de comunicare de informații false.Procurorii DIICOT susțin că, la începutul lunii iulie 2016, Aurelian Szanto, cetățean român rezident în Marea Britanie de mai mulți ani, ar fi fost contactat telefonic de către un jurnalist britanic, care i-ar fi propus să lucreze ca translator pentru postul Sky News. Respectivul jurnalist i-ar fi spus că intenționează să realizeze un documentar despre traficanții de arme și i-ar fi cerut să găsească persoane dispuse să prezinte arme de foc. Deși Szanto ar fi replicat că nu are posibilitatea de a prezenta arme militare, ci doar arme de vânătoare deținute legal de un prieten de-al său din România, respectivul jurnalist ar fi fost de acord. În aceste condiții, Szanto ar fi luat legătura cu prietenul său Attila-Csaba Pantics, care ar fi fost de acord cu solicitarea, urmând ca prezentarea armelor să o facă împreună cu vărul său, Levente Pantics.Procurorii mai precizează că jurnaliștii britanici i-ar fi oferit lui Aurelian Szanto suma de 2.000 de euro, pentru realizarea „investigației jurnalistice", din care acesta ar fi oprit 1.000 euro, iar restul de 1.000 euro urma să fie împărțit între Attila Pantics și Levente Pantics.Televiziunea britanică Sky News a difuzat, în 7 august, un reportaj despre care a spus că a fost filmat în România, realizat de jurnalistul Stuart Ramsay, în care presupuși traficanți le prezintă jurnaliștilor arme pe care ar fi intenționat să le vândă. în urma reportajului, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal. Reportajul a fost realizat pe data de 31 iulie, iar Attila Csaba Pantics, Levente Pantics și Aurelian Szanto au jucat rolul de traficanți de arme, purtând cagule pe cap.