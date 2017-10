Cei trei indivizi implicaţi în tipărirea şi vânzarea de bani falşi, arestaţi

Cei trei indivizi implicați în tipărirea și vânzarea de bani falși, arestați

Magistrații de la Tribunalul Constanța au admis recursul formulat de procurori și au dispus arestarea celor trei suspecți implicați în falsificarea banilor, după ce Judecătoria a decis cercetarea lui Ion Grigore, de 59 de ani, Radu-Gabriel B., de 17 ani, și Vasile-Mihai Pandele de 18 ani în stare de libertate. Deși apărătorii au susținut că polițistul sub acoperire l-a provocat pe Grigore să-i vândă banii falși, instanța a dat curs solicitărilor Parchetului de a-i aresta pe cei trei. Pe de altă parte, procurorii au vorbit despre rezonanța socială a faptei acuzaților și despre pericolul public pe care îl reprezintă aceștia. Conform anchetatorilor, polițiștilor le-au parvenit informații că un anume Ion Grigore, de 59 de ani, din Constanța, deține o cantitate mare de bancnotă contrafăcută românească și străină, pe care intenționează să o pună în circulație. Pe fir a intrat un polițist sub acoperire, autorizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța să cumpere banii falși. La prima întâlnire, care a avut loc pe 24 martie, investigatorul sub acoperire a cumpărat de la Ion Grigore suma de 4.100 de lei, compusă din bancnote contrafăcute. Trei zile mai târziu, polițistul a cumpărat de la aceeași persoană 5.000 de dolari falși, iar Ion Grigore a fost prins în flagrant. Cercetările au scos la iveală faptul că banii erau falsificați de doi tineri, Radu-Gabriel B., de 17 ani, și Vasile-Mihai Pandele, de 18 ani, amândoi din Năvodari. Adolescenții se foloseau de apartamentul unei rude a lui Pandele pentru a-și desfășura activitatea. Cei trei sunt urmăriți penal pentru falsificare de monede sau de alte valori și falsificare de valori străine. Decizia Tribunalului este definitivă, așa se face că cei trei suspecți își vor petrece următoarele 29 de zile în arestul Poliției Constanța.