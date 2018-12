Cei şapte copii intoxicaţi în casă, luaţi de lângă mamă şi duşi într-un centru de plasament

Cei șapte copii intoxicați în casă, luați de lângă mamă și duși într-un centru de plasament

Ca urmare a nefericitului eveniment din data de 08.12.2018, in urma căruia 7 minori s-au intoxicat cu monoxid de carbon, vă transmitem următoarele: In cursul zilei de astăzi, 10.12.2018, o echipa din cadrul DGASPC Sibiu împreună cu reprezentanții SPAS Sibiu s-au deplasat la adresa unde a avut loc evenimentul. In urma evaluării inițiale, s-a constat că minorii erau într-o situație de risc și neglijare, drept consecință, pentru toți cei 7 copii, directorul general a dispus instituirea măsurii de plasament in regim de urgență, în cadrul unui centru de plasament din subordinea DGASPC Sibiu", se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES.



Copiii au fost duși la Spitalul de Pediatrie sâmbătă, după ce mama și concubinul ei au încălzit locuința cu un generator pe benzină. Cei șapte minori au fost externați din spital duminică și s-au întors în casa lor din strada Zăvoi, din Sibiu, alături de mama lor și prietenul acesteia.



Cei șapte minori au între 4 și 12 ani. Mama acestora a fost ajutată până acum de mai multe asociații umanitare, ca să-i poată crește, potrivit directorului DGASPC Sibiu, Laura Vîlsan, scrie romaniatv.net