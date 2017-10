Cei doi angajaţi ai Spitalului Judeţean Constanţa, arestaţi pentru luare de mită, au fost eliberaţi

Cei doi angajați ai Spitalului Județean Constanța, arestați pentru luare de mită, au fost eliberați

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au dispus, ieri, eliberarea provizorie sub control judiciar a celor doi angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, arestați, la finele lunii august, pentru luare de mită. Este vorba de maistrul Valentin Crăciun, liderul de sindicat al personalului medical de la Constanța, și inginerul Magdalena Maria Popovici Necula, șeful Serviciului de Investiții Dezvoltare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Ieri, în fața instanței de judecată, avocatul lui Valentin Crăciun, Cătălin Filișan, a spus că perioada petrecută de către clientul său în arest este suficientă pentru o persoană ca inculpatul, care este posibil să fie condamnat - dacă va fi - la închisoare cu suspendare. La rândul lui, Crăciun a spus judecătorilor: „Consider că cele 16 - 17 zile de arest m-au marcat mult ca psihic, voi veni la instanțe și la Parchet de câte ori voi fi chemat, voi aduce dovezi ale nevinovăției mele”. Pe de altă parte, Magdalena Maria Popovici Necula a plâns în fața judecătorilor, mai ales că, ieri, când se judeca eliberarea sa, ar fi trebuit să fie cu băiețelul ei - care în curând va împlini opt anișori - în prima sa zi de școală. „Vreau să vă rog să-mi dați drumul ca să pot explica băiețelului meu ce se întâmplă. Nu am stat niciodată așa de mult departe de el. La sfârșitul săptămânii, împlinește opt ani, azi (n.r. - ieri) a fost prima lui zi de școală și nu înțelege de ce nu am fost lângă el” - a spus judecătorilor, printre lacrimi, Magdalena Maria Popovici Necula. În cele din urmă, magistrații au admis recursul celor doi și au decis eliberarea lor sub control judiciar. „Prin soluția instanței se certifică faptul că Valentin Crăciun prezintă suficiente garanții pentru a fi cercetat în stare de libertate, urmând ca, pe viitor, să solicităm administrarea unui număr însemnat de probe în apărare, întrucât nu se poate reține în sarcina acestuia săvârșirea unei fapte de corupție deoarece acesta nu avea atribuții de serviciu în legătură cu denunțătorul. Este posibil ca pe viitor să apară unele surprize în ancheta penală, cu atât mai mult cu cât denunțătorul a acționat la limita legii, practica CEDO sancționând acțiunile de instigare la săvârșirea unei fapte penale din partea unei persoane care acționează sub îndrumarea autori-tăților” - a declarat Cătălin Filișan la aflarea soluției date de instanță. Amintim că, la data de 28 august a.c., în urma unui flagrant, Valentin Crăciun a fost surprins în flagrant în timp ce primea suma de 5.000 de lei. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, în urma audierilor, i-au reținut pe cei doi suspecți. Potrivit anchetatorilor, la data de 27 august, două persoane s-au prezentat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, unde au formulat un denunț penal împotriva lui Valentin Crăciun și a Magdalenei Maria Popovici Necula, prin care au solicitat efectuarea de cercetări penale sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită, întrucât primul, în calitate de maistru, și cea de-a doua, în calitate de inginer - șef Serviciul de Investiții Dezvoltare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pe parcursul executării unui contract de prestări servicii privind modernizarea centralei termice a spitalului, au pretins și primit de la denunțători, în mai multe rânduri, suma de 15.000 lei. Mai mult, Magdalena Maria Popovici Necula, în primăvara anului 2009, ar fi pretins denunțătorilor și ar fi beneficiat de lucrări de amenajare în valoare de 17.000 lei, pentru modernizarea locuinței de serviciu, în scopul avizării devizelor de lucrări.