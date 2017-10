„Cei care contestă amenzile pentru viteză nu au nicio şansă să câştige“

Poliția Rutieră Constanța spulberă miturile:

„Cei care contestă amenzile pentru viteză nu au nicio șansă să câștige“

Se tot vorbește și se scrie tot mai mult despre ușurința cu care amenzile date de Poliția Rutieră pot fi contestate cu succes în instanță. Indiferent că au sau nu dreptate, șoferii tind să conteste orice proces verbal de contravenție încheiat de agenții de la Circulație. Polițiștii le spun însă că au șanse minime să câștige, mai ales când au fost sancționați pe baza unor înregistrări video. Polițiștii rutieri constănțeni recunosc că tot mai mulți șoferi contestă procesele verbale de contravenție, mai ales când sancțiunea a fost urmată și de suspendarea permisului. Este dreptul fiecăruia de a apela la justiție în astfel de cazuri, însă șansele de reușită sunt mici. Oamenii legii spun însă că acești conducători auto sunt conștienți că au greșit și trebuie să plătească, scopul acțiunii lor fiind cu totul altul. Șoferii profită de faptul că în urma contestării procesului verbal în instanță își recapătă permisele de conducere până la pronunțarea unei sentințe judecătorești. Și cum procesele în România pot dura și câțiva ani, șoferii nu fac astfel decât să tragă de timp până să predea permisul poliției. Probele poliției, prezentate în instanță Pe piața șoferilor români circulă mai multe mituri sau metode privind atacarea cu succes a unui proces verbal de contravenție. Spre exemplu, un site specializat pe probleme rutiere, prezintă cum trebuie să procedeze un conducător auto atunci când este oprit de polițiști pentru că a depășit viteza legală. „În momentul în care polițistul vă oprește pentru depășirea vitezei, la cererea dumneavoastră, el TREBUIE să aibă asupra lui și să vă prezinte: certificatul de omologare a aparatului radar de către Biroul Român de Metrologie Legală, buletinul de verificare metrologică în termen de valabilitate, respectiv 12 luni de la data efectuării verificării, și autorizația de operator radar pentru cel care vă încheie procesul-verbal. Lipsa oricăruia din aceste documente trebuie prevăzută de dumneavoastră la rubrica «alte mențiuni» și este caz de nulitate absolută a procesului-verbal”, se specifică pe site-ul www.e-transport.ro. Polițiștii rutieri constănțeni susțin însă că cele menționate mai sus sunt simple povești. „Toate aceste acte, inclusiv probele video sau foto, vor fi prezentate instanței de judecată. În relația cu șoferul, polițistul are obligația de a se prezenta, la cererea șoferului trebuie să îi prezinte legitimația de serviciu, și să îi prezinte motivele pentru care a fost oprit și sancționat. Polițistul nu este nevoit să îi prezinte conducătorului auto certificatul de omologare al aparatului radar, buletinul de verificare metrologică sau autorizația de operator radar. Cum am spus și mai sus, dacă șoferul va ataca procesul verbal în instanță, toate acestea vor fi prezentate instanței de judecată”, ne-a declarat inspectorul Marius Ghiță, de la Poliția Rutieră Constanța. De asemenea, site-urile de profil susțin că polițiștii nu au voie să meargă cu radarul mobil oprit și să-l pornească atunci când zăresc o mașină circulând cu viteză. În realitate, noile aparate ale Poliției Rutiere au drept atu în lupta cu detectoarele de radar tocmai această funcție, care le permite să stea pe stand-by până la apropierea vitezomanilor. Așadar, încă un mit spulberat. Viteza este constatată de radar, nu de polițist Un alt argument inexact folosit de contravenienți în instanță este că agentul care constată contravenția trebuie să fie și cel care aplică sancțiunea. Mai exact, ei spun că agentul care citește aparatul radar trebuie să fie și cel care dă amenda, altfel procesul-verbal este lovit de nulitate absolută. Inspectorul Marius Ghiță nu este însă de aceeași părere. „În cazul vitezei, nu agentul constată viteza și contravenția, ci aparatul radar. Nu poate polițistul să estimeze el din ochi cu cât circula șoferul X, ci aparatul va înregistra viteza. De multe ori, în acțiunile pe viteză se acționează cu agenții la oprire. Aparatul radar înregistrează viteza, polițistul îl oprește pe șofer și îl sancționează. Totul este legal, mai ales că toți polițiștii rutieri au și calitatea de operator radar”, a precizat Marius Ghiță. Majoritatea șoferilor pierd procesul Potrivit polițiștilor constănțeni, foarte puțini dintre cei care contestă procesele verbale de contravenție câștigă în instanță. „Ei apelează la instanță pentru a mai amâna o perioadă să predea permisul. Că vin sărbătorile, că urmează concediul, fiecare găsește un motiv să tragă de timp. Majoritatea fac contestația, după care nici nu se mai prezintă la proces. În cele din urmă, aproape toți ajung pietoni. Mai ales în cazul contravențiilor filmate, cum sunt cele pe viteză, nu au nicio șansă să câștige. Noi trimitem instanței înregistrarea video, poze cu mașina respectivă, cu viteza și data la care a fost surprinsă, și cu asta am terminat. Nu mai spun că sunt și foarte multe procese câștigate doar pe declarația polițistului, fără nicio altă probă sau înregistrare. Și mi se pare și normal, pentru că polițistul reprezintă autoritatea statului”, a mai declarat inspectorul Marius Ghiță.