Ceaţa îngreunează traficul pe Autostrada Soarelui

Ceața îngreunează traficul pe Autostrada Soarelui

Ştire online publicată Miercuri, 15 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române anunță că pe autostrada A2 București – Constanța traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă iar ceață reduce vizibilitatea sub 100 de metri și pe unele sectoare chiar și sub 50 de metri. Fenomenul se semnalează și în mai multe județe din sudul țării. Constanța nu este afectată de acest fenomen.Polițiștii reamintesc șoferilor că au obligația să circule cu o viteză care să nu depășească 30 de km/h în localități sau 50 de km/h în afara localităților, când ceața reduce vizibilitatea sub 100 de metri. Această viteză permite oprirea în condiții de siguranță, atunci când pe drum apare o situație de pericol. Regula este valabilă pentru toate categoriile de drumuri, inclusiv pentru autostrăzi, în cazul cărora există un plus de pericol, tocmai din cauza vitezei sporite cu care, de regulă, se circulă.Se impune și mărirea distanței în mers între vehicule.Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceață este depășirea.De asemenea, în cazul rămânerii în pană, trebuie puse în funcțiune luminile de avarie, iar triunghiurile de presemnalizare trebuie așezate la o distanță mult mai mare.Reamintim obligația conducătorilor de autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone să poarte echipament de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenții la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public. Recomandăm și celorlalți conducători auto să poarte acest echipament, mai ales pe timp de ceață.Pietonii, bicicliștii și căruțașii, trebuie să fie conștienți de faptul că pe ceață, sunt mai greu vizibili în trafic.Totodată, trebuie precizat că 13 drumuri naționale sunt încă închise pentru deszăpezire. La acestea se adaugă și Autostrada A2 Drajna – Fetești.DN3A Drajna – Fetești a fost deschis pentru toate categoriile de autovehicule. Astfel, dinspre București către Constanța se poate circula pe următoarele rute (deschise și pentru traficul greu):-DN2 București – Urziceni, DN2A Urziceni – Slobozia – Hârșova – Constanța;-A2 București – Drajna, DN3A Drajna – Fetești, A2 Fetești – Cernavodă, DN22C Cernavodă – Murfatlar, DN3 Murfatlar – Constanța.