Cea mai grea pedeapsă pe care o primesc minorii care fură: sunt obligaţi să meargă la şcoală!

Copilul nu este vinovat pentru mediul in care se naste. Insa profesorul nu mai are autoritatea si respectul de alta data. Daca ai lucra o perioada scurta la catedra ( 1 an scolar cel putin) vei realiza ca meseria de profesor nu insemna numai vacante si program de 4 ore. Oi fi eu subiectiv, dar experientele cu astfel de elevi nu sunt usor de tratat. Asistenta psihologica este foarte importanta (si aproape inexistenta in scolile in care acesti copii sunt distribuiti), si il ajuta pe elev sa inteleaga perspectivele negative spre care se indreapta. Din pacate ei se intorc in mediul in care s-au format ca delicventi, la scoala sunt fie marginalizati, fie isi dau in petec si creaza alte probleme (fura de la colegi, fura/distrug materialul didactic, etc.), iar scoala nu va reusi de una singura sa fie un sprijin solid in reabilitarea acestor viitori adulti.