Cea mai dificilă perioadă pentru Justiţie din ultimii 20 de ani

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, în vizită, ieri, la parchetele și instanțele constănțene

Cea mai dificilă perioadă pentru Justiție din ultimii 20 de ani

Ieri, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a fost la Constanța și a purtat discuții cu procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cât și cu magistrații Curții de Apel Constanța. Reprezentanții mass-media nu au fost anunțați în vreun fel de această vizită a ministrului și, mai mult, magistrații ori procurorii constănțeni au evitat să declare, ulterior, jurnaliștilor subiectele dezbătute cu ministrul Predoiu. Este regretabilă atitudinea factorilor de conducere de la cele două instituții constănțene, prin care nu putem citi decât opacitate și lipsă de transparență, exact contrariul a ceea ce le este cerut prin normele de conduită europeană în materie de comunicare în justiție. Cu atât mai mult cu cât ministrul Cătălin Predoiu s-a arătat mult mai deschis la discuții și nu a avut niciun fel de rețineri în a ne comunica ceea ce s-a discutat, ieri după-amiază, în cadrul întâlnirilor avute la Constanța. Dimpotrivă, el s-a oferit să ne facă un rezumat a acestora, pe care ni le-a trimis, în scurt timp, via e-mail. „În vremuri dificile mințile luminate și caracterele puternice fac diferența între reușită și eșec” Vă prezentăm în continuare comunicatul remis de ministrul Cătălin Predoiu: „Am avut întâlniri cu procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel și ulterior cu președintele și judecătorii Curții de Apel Constanța. Am dezbătut teme privind resursele umane, salarizarea, funcționarea instanței și a parchetelor, procedurile de detașare, promovare, evaluare, noile coduri, raportul de țară, comunicarea dintre minister, judecători și procurori. Am explicat că traversăm o perioadă cu dificultăți pecuniare fără precedent în ultimii 20 de ani. Le-am mulțumit pentru eforturile pe care le fac și le-am solicitat în continuare să dea dovadă de înțelepciune, echilibru și încredere. În vremuri dificile mințile luminate și caracterele puternice fac diferența între reușită și eșec. Obiectivul ministerului este să păstreze status quo-ul salarial al magistraților și personalului auxiliar în noua lege a salarizării, așa cum e consfințit în prezent de legi și jurisprudență. Avem multe locuri vacante în sistem și dorim să fim lăsați să le acoperim cu oameni noi în scurt timp. Structura Ministerului Public trebuie regândită și modificată pentru că nu asigură preluarea echilibrată a investigațiilor între diverse unități de parchet. Preluarea de dosare, delegările și detașările, redistribuirea unor posturi nu rezolvă decât parțial dezechilibrele. Codurile vor fi implementate numai după ce sistemul judiciar va fi complet pregătit. Raportul de țară rămâne o prioritate. Încurajez magistrații să se bazeze pe comunicarea directă cu ministerul și să nu mai crediteze informațiile neconfirmate oficial de minister sau CSM. Rămân partizanul cooperării cu CSM, în măsura păstrării direcției și vitezei reformelor. E important să obținem prioritate pentru finanțarea sistemul judiciar, pentru a nu bloca instanțele și parchetele, pentru a nu periclita raportul de țară. Guvernul a făcut un prim pas către o intervenție în sprijinul sistemului judiciar, prin aprobarea unui memorandum privind un pachet de măsuri urgente. Instanțele și parchetele au nevoie de sumele rezultate din taxele judiciare de timbru, care ar putea rezolva o parte din problemele de funcționare a acestora. Depunem eforturi pentru obținerea unor programe de eșalonare a datoriilor instanțelor și parchetelor către furnizorii de utilități și barouri. E nevoie să intervenim cu reguli tranzitorii privind salarizarea în sistemul judiciar până la intrarea în vigoare a viitoarei legi a salarizării în sectorul bugetar”.