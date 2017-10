Ce vor face judecătorii cu „firimiturile“ din mega-dosarul „Rutiera“?

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au finalizat cercetarea judecătorească în două dintre procesele născute din megadosarul arestărilor care au făcut prăpăd în rândul polițiștilor de la Rutieră în vara anului 2009. Așa cum se știe, ancheta „de răsunet național” s-a transformat, la scurt timp, într-un fiasco, iar, ulterior, procurorii au crezut de cuviință ca informațiile din dosarul respectiv să nu se piardă și să fie refolosite în altele… În consecință, au fost trimise pe masa judecătorilor mai multe dosare „construite” pe scheletul primului, dar care au luat în colimator tot „loturi” de polițiști vizați de prima anchetă. Interceptările vorbesc! Într-unul dintre dosare, au fost trimiși în judecată Enis Vuap, Daniel Andrei Mircea și Osman Elvir, care sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de fals intelectual, abuz în serviciu contra intereselor publice, folosirea, în mod direct sau indirect de informațiile ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesu-lui unor persoane neautorizate la aceste informații, trafic de influență, favorizarea infractorului, luare de mită. Alături de cei trei polițiști, a mai fost deferit justiției Marian Alexandru Lupu, unul dintre participanții la jaful de la Hârșova, din 2008. El este acuzat de complicitate la trafic de influență, instigare la dare de mită, cumpărare de influență, dare de mită, instigare la folosire, în orice mod, a informațiilor ce nu sunt destinate publicității. Avocații celor patru inculpați au solicitat, ieri, achitarea lor, susținând că nu se fac vinovați de infracțiunile reținute prin rechizitoriu. „Probatoriul este foarte slab. Se bazează doar pe interpretarea unor convorbiri telefonice”, a susținut avocatul Sorin Calaigii. De altfel, acesta a spus că inculpatul pe care-l apără, Marian Alexandru Lupu, a susținut mereu: „Am vrut să mă dau mare în fața prietenei mele, spunând întâmplări care nu au avut loc niciodată”, doar că procurorii, în urma interceptării telefoanelor, le-au luat de bune. Vuap Enis a declarat, ieri, în fața magistratului care judecă dosarul, încercând să-l convingă că este nevinovat: „Vă spun că nu am întocmit niciun proces-verbal în fals. Nu am depistat-o pe Meliu în trafic. Nu știu cum am ajuns aici! Din adresa șefului Serviciului Poliției Rutiere, reiese foarte clar ce atribuții aveam. Când ni se ordonă să sancționăm pietoni, sancționăm pietoni; când ni se ordonă să acționăm pe viteză, asta facem! Nu e nimic nou… Nu o cunosc pe Meliu și nu am primit nimic de la ea”. Tamponare cu „cântec” Tot ieri, judecătorii au pus capăt unui alt proces ce provine din dosarul „Rutiera”. Este vorba de speța în care polițistul Marius Ivan este acuzat de trafic de influență, fals în declarații, fals intelectual și tentativă de înșelăciune, iar Daniel Cociu de tentativă de înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual și abuz în serviciu. Procurorii constănțeni spun că, în 2009, Marius Ivan și-ar fi lovit mașina și l-a convins apoi pe Cociu să declare că accidentul a avut loc în urma coliziunii dintre autoturismul său și al colegului său, în parcarea de la Real. Potrivit interceptărilor telefonice, Ivan îl învăța pe Cociu ce anume să declare, pentru ca inspectorul să fie convins că cele două mașini s-au lovit pe bune. Dar, pentru că datele nu se potriveau, a fost sesizat Serviciul Antifraudă de la ARDAF, după care și procurorii au intrat pe fir. Ieri, polițistul Ivan a susținut că nici nu se pune problema ca acea tamponare să fi fost „aranjată”, așa cum au dat de înțeles procurorii. „Acel inspector de la daune nu a respectat procedura! Eu solicit o expertiză tehnică auto prin care să se demonstreze că am dreptate”, a spus Ivan. Proba solicitată a fost respinsă, judecătorii considerând că există dovezi suficiente la dosar prin care să-și creeze o opinie vizavi de producerea respectivei tamponări. Avocații celor doi au cerut achitarea, susținând că la dosar nu există dovezi care să demonstreze comiterea vreunei infracțiuni de către cei doi.În ambele dosare, judecătorul de ședință a dispus amânarea pronunțării pentru data de 4 aprilie.