Ce vă recomandă specialiştii ISU Dobrogea să faceţi pe caniculă?

ISU Constanta = SRL`ul unor personaje corupte

Specialistii Isu in ce domnilor jurnalisti ? In spagile luate la angajarile din 2007 ??? ; In fraudareA, in necorectitudinea disponibilizarilor efectuate ??? - Asa da in aceste domenIi sunt specializati acesti impostorii care imbraca haina militara si o manjesc ca pe o carpa. Domnilor de la Cuget in afara de publicitatea acestei structura corupta din MAI, alte articole de nu mai publivati ??? Spre exemplu : 12 subotiteri disponibilizati de la ISU Dobrogea au castigat la Tribunalul Constanta( pe fond )anulare act administrativ ! A intrat pe fir parchetul militar si DNA `ul ! Urmeaza o un nou lot de corupti ? De ce nu sunteti transparenti domnilor ??? Nu va da voie domnul inspector colonel .Jianu care a participat ca sef de comisie la disponibilizarile facute ilegal ??? Aveti cumva un protocol intre ziarul Cuget si Domnul Inspector colonel.Jianu sa scrieti numai la comanda dansului ??? Va rog, presa scrisa ar trebui sa fie lupa corectitudinilor, ar trebui sa fie justitia omului de rand. Va rog sa va informatii si sper sa apara un articol si despre aceasta mafie impostoare, spagara care activeaza si manjeste haina militara. De publicitate suntem satui domnilor . Va multumesc!