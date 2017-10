Ce trebuie să ştiţi despre anvelopele de iarnă şi amenzile poliţiştilor

2

anvelope iarna

In sfarsit un articol mai aproape de obiect, Problema inscriptionarii anvelopelor este foarte clara pentru toti cei care au posibilitatea sa citeasca cele 3 texte legislative europene, texte in care se scrie clar ca o anvelopa de iarna este cea care are inscrisa combinatia M+S sau MS sau M&S fara a se regasi si alte simboluri sau pictograme in acest sens. Pana mai ieri o parte din conducatorii sau reprezentantii organelor de control ( Politie, ARR) sustineau si necesitatea existentei pictogramei fulg de nea si pisc montan. Unde in lege apare aceasta? Nebunie si mplacere deosebita in Romania sa faci legi interpretabile sau sa le interpeteze fiecare dupa cum viseaza noapta( faruri de ceata la anvelopele de iarna or trebui?!)