Ce trebuie să ştiţi când circulaţi în Lazu

Semne sau indicatoare?

"Semnele " cui? Te referi probabil la indicatoare!

Răspuns la: limita de viteza in Lazu

Adăugat de : st3fun, 12 august 2013

Mai uitati-va si dupa semne pentru ca in Lazu, limita de viteza este de 70 km/h, doar in zona trecerii de pietoni este 50.