Ce trebuie să faci dacă vrei să schimbi motorul maşinii

Ce trebuie să faci dacă vrei să schimbi motorul mașinii

Dacă vrei să înlocuiești motorul unei mașini, trebuie să te prezinți la Registrul Auto Român pentru a modifica cartea de identitate a vehiculului. Cel mai simplu este ca proprietarul să monteze un motor identic cu cel anterior, adică unul care are același cod motor cu cel menționat în cartea de identitate. În acest caz, la RAR se verifică doar aspecte legate de fixarea noului motor, dacă au fost păstrate elementele pentru reducerea poluării (catalizator, sonda lambda etc.) și se realizează testul de poluare specific unei inspecții tehnice.Dacă totuși se montează un motor diferit, autovehiculul va fi reomologat, iar în cazurile în care noul motor are performanțe mult diferite față de cel inițial, RAR-ul va efectua anumite probe specifice pentru securitatea rutieră, inclusiv cele legate de stabilirea normei de poluare a vehiculului, în noua configurație.Modificările mașinilor înmatriculate în România care determină omologarea acestora se pot efectua numai în ateliere specializate, autorizate conform legislației în vigoare. Lista de ateliere autorizate o găsiți la sediul oricărei reprezentanțe RAR.Pentru a schimba motorul unei mașini, aveți nevoie de actul de identitate al proprietarului mașinii, o cerere de activitate RAR (cererea se va completa de către solicitant pe propria sa răspundere), cartea de identitate a mașinii și adeverința din partea atelierului autorizat care a efectuat înlocuirea motorului.