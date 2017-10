Ce trebuie să faceţi pentru a nu ajunge victima tâlharilor

1

preaiubitului si stimatului tovaras primar RADU STEFAN MAZARE si prea stimatilor tovarasi din primarie si ecarisaj,-multumim din inima ca ne lasati sa traim bine mersi pe toate strazile si sa ne inmultim de la luna la luna si de la a

suntem recunoscatori si ne vom ruga cand vom ajumge in raiul cainilor pt voi.!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!.ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!ham ham ham!!!ham ham ham!!!.ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ha!ham ham ham!!!ham ham ham!!!.ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!!!ham ham ham!..................................Constanța în pericol: maidanezii atacă în miezul zilei, în fața școlii! i Problema câinilor fără stăpân în municipiul Constanța este una foarte controversată, la care nimeni nu a găsit încă o soluție. Autoritățile se fac că îi adună, oamenii le dau de mâncare și le construiesc adăposturi în jurul blocurilor, așa că „bietele” animale o duc cum nu se poate mai bine în orașul nostru european. Așa s-a ajuns ca ei să atace chiar în miezul zilei, în fața școlii. „Săptămâna trecută, am fost să-mi duc copilul la școală, la Colegiul Național de Arte . Când să plec am fost atacată de mai mulți dulăi. A fost nevoie să intervină mai mulți părinți care, din fericire, se aflau în zonă. Oamenii și-au scos hainele de pe ei ca să-i gonească pe câini. Ce s-ar fi întâmplat dacă în locul meu era un copil? L-ar fi doborât imediat și l-ar fi sfâșiat”, ne-a povestit Simona, din Constanța. Din păcate, cazul ei nu este singular și se pare că haita din zonă a mai speriat și alte persoane. Chiar și ieri, în fața liceului din dreptul parcului de la Casa de Cultură se aflau mai mulți câini fără stăpân. Unul chiar se plimba nestingherit în curtea școlii, la intrarea spre sălile de grădiniță. Se vedea că este de-al casei și nu părea deranjat de hărmălaia făcută de copii. „Sunt câțiva maidanezi care se tot plimbă pe aici. Uneori atacă așa, din senin. Alteori nu zic nimic. Latră doar la țiganii care mai trec pe aici cu căruțele, spre Coiciu. S-a întâmplat să se repeadă și la copii. Zilele trecute s-au ținut după un copil care traversase strada spre parc și îl lătrau, de începuse să plângă bietul copil. Probabil îi simt că le este frică și de aceea reacționează așa, căci nu îi latră pe toți”, ne-a spus o femeie care locuiește în zonă. Hingherii, nevăzuți prin zonă Zilnic cel puțin trei-patru constănțeni sunt mușcați de maidanezi. Alte câteva sute sunt speriați. 1.850 de persoane s-au prezentat în anul 2011 la spital cu plăgi mușcate. Serviciul de Ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța se laudă că strânge zilnic zeci de câini fără stăpân, dar nu au mai fost văzuți de mult prin cartier. „Am sunat chiar acum trei zile la Primărie, pentru că și mie mi se par periculoși mai ales doi câini de aici. Au spus că vor trimite mașina să-i ia. Dar îi văd tot aici. Nu cred că au venit”, ne-a zis nea Sile, un alt locatar din zonă. Pentru a sesiza Serviciul de Ecarisaj al Primăriei Constanța puteți să sunați la numărul de telefon 0241/550.055 și un dispecer va prelua telefonic plângerea dumneavoastră și va trimite hingherii către zona indicată.