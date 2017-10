Ce trebuie să faceţi ca să nu fiţi implicaţi în accidente rutiere

1

Pietoni tembeli

Adevarul e ca daca exista treceri de pietoni,multi idioti au impresia ca pe acolo se poate traversa indiferent la ce distanta se afla masinile de ei,fara sa se asigure.Personal am evitat in ultima clipa sa lovesc o cretina care vorbea la mobil si efectiv a coborat pe trecere la nici 10 m.in fata,eu seusind performanta doar datorita poate intuitiei.Pe trecere,orice pieton idiot poate baga soferii in puscarie si culmea,parte din idiotii astia au la randul lor carnete de soferi.