Ce surprize se ascund în „mega-dosarul“ de corupţie de la Judecătoria Mangalia?

Ce surprize se ascund în „mega-dosarul“ de corupție de la Judecătoria Mangalia?

Ancheta privind dosarul buclucaș al clanului Raim care a părăsit sediul Judecătoriei Mangalia, luni, 5 martie, prin intermediul concubinei lui Iuzeir Raim, Andreea Mehedințeanu, având drept complice un grefier arhivar, ridică numeroase semne de întrebare.A procedat corect președintele Judecătoriei Mangalia, Augustina Livia Nistor? Trebuia sau nu să sesizeze Parchetul cu privire la cele întâmplate și nu doar șefii, așa cum s-a întâmplat? Procurorul de caz, Andrei Bodean, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, ne-a declarat că nu-și explică de ce președintele Judecătoriei Mangalia a procedat astfel și nu a anunțat Parchetul. „Nu am nici cea mai vagă idee, mai ales că vorbim de o profesionistă”, ne-a declara, vineri, acesta. Sesizarea cu cele întâmplate a ajuns la urechile procurorilor abia după ce jandarmii au trimis un raport către superiorii lor cu privire la cele petrecute la arhiva Judecătoriei Mangalia. Așa se face că, după două zile de la incident, a izbucnit cazul „marii corupții” de la Mangalia.Președintele Judecătoriei a făcut așa cum i-au spus superioriiPe de altă parte, președintele Tribunalului Constanța, judecător Vasile Cosac-Cărbune, ne-a declarat: „Imediat ce s-a constatat că persoana a plecat cu dosarul din instanță, președintele Judecătoriei Mangalia m-a înștiințat telefonic și i-am pus în vedere să o sune și să-i ceară să aducă înapoi dosarul. Prioritatea noastră a fost să recuperăm dosarul. Apoi am informat conducerea Curții de Apel Constanța, ca instanță superioară, despre comportamentul grefierei și s-a demarat imediat cercetarea administrativă a acesteia”. „La momentul respectiv s-a întocmit un proces-verbal, s-a verificat dosarul și s-a constatat că nu lipsesc file din acesta. Președintele Judecătoriei Mangalia nu avea, la acel moment, indicii ori elemente pentru a face sesizare către Parchet în legătură cu ceva. Așadar, nu a sesizat Parchetul pentru că nu avea elemente că s-a comis o infracțiune și s-a declanșat ancheta administrativă. De comun acord am stabilit cum să acționeze în acest caz”, a completat președintele Tribunalului, Vasile Cosac-Cărbune.Grefiera, „tratament preferențial” din partea procurorilor?Problema este că, la două zile, Parchetul a descins cu mare tam-tam la domiciliile celor două femei. Deși pe camerele de luat vederi, se vede foarte clar că grefierul arhivar Semra Omer, de 64 de ani, pune dosarul respectiv, cu mâna ei, într-o sacoșă, pe care o înmânează ulterior Andreei Mehedințeanu, aceasta este tratată cu indulgență de procurori, care nu au luat nicio măsură împotriva ei. În timp ce Mehedințeanu, care se presupune că a dat o cafea și o ciocolată pentru a lua dosarul, a fost reținută, iar vineri arestată pentru o perioadă de 29 de zile. „Nu mi s-a părut că prezintă pericol pentru ordinea publică”, ne-a declarat procurorul Bodean, care a completat: „Este o persoană în vârstă, care are experiență în muncă de 30 de ani, dintre care 16 ani ca grefier. De altfel, ea a spus din start că a greșit. «Am greșit. Am făcut o prostie. Mi-am distrus viața…» ne-a spus grefiera. Din salariul pe care-l avea trăia și ea, și fata ei…”, a completat Bodean.Ce spun avocații?Pe de altă parte, avocații Andreei Mehedințeanu spun că aceasta nu a avut vreun moment intenția să sustragă dosarul din instanță, mai ales că tocmai grefierul arhivar i l-a pus în brațe. Tânăra fusese trimisă de unul dintre avocați pentru a face copii xerox după patru declarații din dosar, sens în care i-au și dat o cerere în acest sens. Acestora li se pare strigător la cer că, deși probele care să o acuze pe clienta lor sunt extrem de puține, ea a fost arestată, iar grefiera, care și-a recunoscut vina, este în libertate. Mai mult, apărătorii spun că dosarul care a ieșit pe ușa instanței ar fi de fapt o copie, și nu un original.