Ce spune șoferul acuzat că a luat intenționat un pieton pe capotă

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul acuzat că a luat pe capotă, intenționat, un pieton, în București a fost audiat de polițiști. La plecarea de la poliție, el le-a spus jurnaliștilor că pietonul i s-a așezat în fața mașinii, a pus mâinile pe capotă și nu a vrut să-l lase să meargă mai departe. Spune că atunci a simțit că e în pericol copilul lui, în vârstă de doar șase săptămâni.Șoferul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și nu mai are voie să conducă niciun tip de autovehicul.El a fost inculpat pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.„În prezența mai multor participanți la trafic, în timp ce se deplasa în București, pe str. Principatele Unite, sectorul 4, inculpatul L.D.M. conducător al unui autoturism tip SUV, a oprit la o distanță de aproximativ o jumătate de metru de trecerea de pietoni, după care a pornit de pe loc și a împins-o pe carosabil pe persoana vătămată, care era angajată regulamentar în traversare, oprind apoi autoturismul pe trecerea de pietoni. În continuare, inculpatul a demarat din nou, deplasându-se către persoana vătămată, pe care a acroșat-o pe o distanță de aproximativ 8 metri, în intersecție. Persoana vătămată a fost nevoită să se sprijine cu ambele mâni de capota-motor și să atingă carosabilul cu picioarele pentru a-și păstra echilibrul”, precizează procurorii.„Am greșit, dar nu am vrut să-l omor”, spune bărbatul care are acum dosar penal pentru tentativă de omor.El a povestit că, la trecerea de pietoni, a dat prioritate și că nu l-a claxonat pe pietonul care traversa mai încet strada.„Când e pietonul mai la colțul mașinii ai tendința să pleci de pe loc. Atunci am accelerat un pic, fără să se miște mașina de pe loc. Dumnealui s-a simțit ofensat, aproape trecuse și s-a întors. Filmarea e trunchiata, nu se vede tot. A stat 2-3 minute cu mâinile pe capotă, nu voia să mă lase sa trec”, a spus el.sursa> www.digi24.ro