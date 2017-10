Ce spune şeful Gărzii de Coastă despre postul de poliţie fără apă potabilă

1

Limbaj de lemn

Baaaii fraților asta este director in Politia de frontiera in 2014?Ce exprimare de lemn!Cum sa fie asta in stare sa asculte problemele subordonatilor când nu e in stare de a face o informare si vorbeste in dodii.Vai vai vai.Si ma gândesc ca agentului de politie pe langa multe altele i se cere sa vb si o limba străină,iar buhaiu din imagine nu se descurca cu Lb romana.Citează din regulamente.Rusine