Ce spune preşedintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Pompierilor

Ce spune președintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Pompierilor

Ziua Pompierilor are o relevanță deosebită nu doar din perspectivă istorică, dar și pentru că oferă prilejul de a face o incursiune în viața și activitatea celor care au făcut din salvarea semenilor o profesie de credință, a afirmat joi președintele Klaus Iohannis."Celebrăm, astăzi, cu ocazia Zilei Pompierilor din România, actul eroic al pompierilor militari, conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu în lupta din Dealul Spirii, împotriva trupelor otomane, în timpul Revoluției de la 1848. Acest moment de vitejie și patriotism din istoria României are o și mai mare încărcătură emoțională în acest an în care se împlinesc 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Tradiția glorioasă a armei pompierilor, onoarea și abnegația care vă caracterizează reprezintă repere fundamentale și exemple demne de urmat pentru noile generații. Prin profesionalismul de care dați dovadă, acționați în permanență pentru apărarea vieții cetățenilor aflați în pericol și pentru protejarea în fața calamităților sau dezastrelor", se arată într-un mesaj al președintelui cu prilejul Zilei Pompierilor din România, prezentat de către Mihai Șomordolea, consilier de Stat, Departamentul Securității Naționale - Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la ceremonia organizată cu acest prilej în Piața Constituției.Șeful statului a arătat că pompierilor le revine responsabilitatea de a acționa, în continuare, cu seriozitate, pentru ocrotirea comunității, a cetățeanului și a vieții, ca valoare supremă."Românii vă prețuiesc și vă acordă o mare încredere, datorită spiritului de sacrificiu de care dați dovadă în îndeplinirea serviciului public. Această zi care vă este dedicată are o relevanță deosebită nu doar din perspectivă istorică, dar și pentru că ne oferă prilejul de a face o incursiune în viața și activitatea celor care se află permanent la datorie și care au făcut din salvarea semenilor o profesie de credință. Vă felicit pentru disciplina, curajul și devotamentul dovedite și vă urez succes în viitoarele misiuni!" se arată în mesajul șefului statului, scrie Agerpres.