Ce spune Avocatul Poporului despre incendiul de la Nicolae Bălcescu în care au murit trei fetiţe

Ce spune Avocatul Poporului despre incendiul de la Nicolae Bălcescu în care au murit trei fetițe

Adjunctul Avocatului Poporului, Ionel Oprea, a declarat că în cazul celor trei fete care au murit în incendiul din localitatea constănțeană Nicolae Bălcescu vina aparține exclusiv părinților, se precizează pe Rtv.net.„În acest caz, nu putem spune că autoritățile nu și-au făcut treaba. A fost exclusiv vina părinților, care au încuiat copiii în casă și au plecat în grădină”, a spus adjunctul Avocatului Poporului.Felicia Nedea, expert coordonator al Biroului Teritorial Constanța al Avocatului Poporului, a declarat pentru „Cuget Liber”:„Noi ne-am autosesizat pentru a verifica dacă autoritățile răspunzătoare, respectiv Primăria Nicolae Bălcescu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, au acționat corespunzător și dacă drepturile copilelor au fost respectate. Am fost la fața locului, iar din verificări și din declarațiile celor prezenți, am constatat că ambele instituții și-au îndeplinit atribuțiile. Autoritatea publică locală i-a sprijinit pe părinți cu o casă, cu acte de identitate, un loc de muncă pentru tată, iar fetițele au fost înscrise la grădiniță. De asemenea, Protecția Copilului a efectuat o anchetă socială și a monitorizat situația familiei. Din câte am constatat, incidentul a avut loc urmare a neglijenței părinților”.Reamintim că trei fete cu vârste de 2, 4 și, respectiv, 5 ani au murit, joi, în urma unui incendiu care a cuprins locuința familiei, din localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța, acestea fiind lăsate singure în casă.