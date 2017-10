Ce spun reprezentanţii DNA despre Raportul pe Justiţie

Ce spun reprezentanții DNA despre Raportul pe Justiție

Aprecierile pozitive ale activității DNA nu reprezintă o noutate în Rapoartele periodice ale Comisiei Europene. În mod particular însă, în acest raport, instituția este nominalizată în felul următor: „Performanța Direcției Naționale Anticorupție în investigarea cazurilor de mare corupție reprezintă unul din cele mai importante câștiguri ale României de după aderare”.Raportul remarcă un progres în ce privește hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele instrumentate de procurorii DNA - atât ca număr cât și ca relevanță – făcând referire la cauze cu demnitari și funcționari de rang înalt, cauze mediatizate de altfel și de presă. Concret, se arată în raport:„An de an, începând cu 2007, DNA a avut capacitatea de a trimite în judecată un număr tot mai mare de cauze cu reprezentanți ai partidelor din tot spectrul politic și cu persoane din sistemul judiciar” iar „ Deciziile de condamnare pronunțate în dosarele de mare corupție denotă o abordare profesionistă și solidă din partea procurorilor”.„Ca trăsătură a activității ultimilor cinci ani, raportul subliniază ca instituția a acționat cu energie și imparțialitate în anchetele penale.Prin urmare, acest raport confirmă bunele performanțe ale DNA nu doar sub aspectul numărului de dosare trimise în judecată ci și din perspectiva deciziilor de condamnare în cazuri de corupție la vârf, ceea ce reprezintă finalitatea muncii procurorului”, mai spun reprezentanții DNA.