Ce soluţii au şoferii pentru a fenta TIMBRUL DE MEDIU

Ce soluții au șoferii pentru a fenta TIMBRUL DE MEDIU

În contextul în care noul timbrul de mediu îi face pe șoferii români să plătească bani grei pentru înmatriculare, cei care își cumpără mașini vor avea trei posibilități, și anume să conteste timbrul de mediu în instanță, să plătească taxa, dar să ceară banii înapoi, tot în instanță, sau, cel mai comod, să își înmatriculeze mașina în altă țară. Astfel, noua formulă vine în „ajutorul“ celor care înmatriculează mașini în Bulgaria.Guvernul a aprobat ordonanța de urgență privind introducerea timbrului de mediu, care se va aplica începând cu 15 martie. Deși această metodă trebuia să fie benefică, iată că sumele pe care le vor plăti șoferii la prima în-matriculare pe piața din România sau la prima transcriere sunt extrem de mari. De asemenea, pentru mașinile pe benzină se va plăti mai puțin față de mașinile diesel.Timbrul de mediu, „un nou împrumut de la populație fără dobândă“„Noua taxă de mediu, rebotezată timbru de mediu, nu rezolvă sub nicio formă discriminările dintre șoferi și încalcă legislația europeană (aquis-ul comunitar). În loc să rectifice prevederile legale din taxele precedente, noua formulă adâncește statul român în încălcarea legii și, indiferent sub ce formă este prevăzută, această taxă îngrădește libertatea de circulație a bunurilor în Uniunea Europeană și cu siguranță că statul se va trezi cu un nou șir de procese. Până la urmă, statul va încasa bani acum, când are nevoie ca de aer, iar ulterior va fi nevoit să îi dea înapoi, va fi un nou împrumut de la populație fără dobândă”, spune avocatul Florin Bobeși.Ce „șmecherii“ pot face șoferii pentru a scăpa de taxă„Una dintre „șmecheriile” pe care le pot face șoferii care nu vor să plătească timbrul de mediu este să-și înmatriculeze mașina în Bulgaria. Dacă mașina se înmatriculează în Bulgaria, aceasta va merge prin Constanța cu acte și numere de Bulgaria. În acest fel se vor înmulți mașinile de Bulgaria. Dacă se poate, omul se orientează. O altă cale este atacarea în instanță în contencios legea numărul nouă care este în vigoare și care va fi modificată prin ordonanța de urgență aprobată de Guvern, iar dacă instanța se pronunță favorabil în cazul omului, atunci prin hotărâre judecătorească noi eram obligați să facem înmatricularea fără plata taxei pentru emisii poluante. Un alt procedeu este să plătești taxa, să faci înmatricularea, iar ulterior, proprietarul plătitor, prin proces în instanța de contencios cu ANAF, obține o hotărâre judecătorească pentru restituirea sumei plătite”, explică comisarul șef Marin Dincu, șeful compartimentului de înmatriculări.Cum înmatriculezi mașina în BulgariaPentru a înmatricula o mașină în Bulgaria nu este necesar decât să cauți pe internet cuvintele „înmatriculări Bulgaria” și îți vor apărea zeci de astfel de pagini.„450 de euro te costă să o înmatriculezi și ai și un an de asigurare. Dacă te duci la Dobrich să o înmatriculezi, pe numele unui bulgar, crește automat asigurarea, pentru că persoana respectivă are cu siguranță cel puțin 100 de mașini pe numele lui. La Giurgiu, unde facem noi, este direct pe numele tău. Actele necesare sunt talonul și cartea de identitate a mașinii, o copie de pe buletin și se rezolvă direct pe numele tău. Dacă vii la 5 dimineața, până la 2 după amiaza ajungeți înapoi”, spune un reprezentant al unui site de înmatriculări în Bulgaria.