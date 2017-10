Ce soluţii au dat judecătorii în conflictul primarilor de la Agigea

Ce soluții au dat judecătorii în conflictul primarilor de la Agigea

Conflictul dintre fostul primar al localității Agigea, Ion Ioniță, și actualul primar, Cristian-Maricel Cârjaliu, este alimentat de magistrații constănțeni cu hotărâri care mai de care mai contradictorii. Dacă unii îl condamnă pe Ion Ioniță, alții îl găsesc nevinovat, astfel că, de la un conflict aparent banal, petrecut în anul 2006, scandalul în instanță pare să nu mai ia sfârșit.Potrivit anchetatorilor, la data de 19 decembrie 2006, Ion Ioniță s-ar fi urcat la volanul mașinii Primăriei, deși avea permisul de conducere suspendat, și l-ar fi accidentat pe Cârjaliu.Inițial, procurorii au dat neînceperea urmăririi penale, numai că actualul primar de la Agigea a atacat hotărârea, magistrații de la Judecătoria Constanța decizând că sunt probe suficiente ca acesta să fie judecat, astfel că au reținut dosarul pe rol și l-au condamnat pe inculpat la un și jumătate de închisoare cu suspendare pentru infracțiuni la regimul circulației. Zilele acestea, magistrații de la Tribunalul Constanța au emis o altă sentință în acest dosar, care o contrazice pe prima, și prin care se respinge ca nefondată plângerea împotriva hotărârii procurorilor formulată de Cârjaliu, decizând, prin urmare, că NUP-ul rămâne în picioare și, prin urmare, Ioniță este nevinovat. Mai mult, actualul primar este obligat de instață să plătească suma de 400 de lei, drept cheltuieli judiciare către stat. Sentința emisă mai poate fi atacată cu recurs. Până acum, scorul dintre cei doi fiind egal, judecătorii instanței Curții de Apel Constanța urmează să hotărască atât care dintre cei doi are dreptate, cât și să critice sentințele emise anterior și care ba dă dreptate unuia, ba celuilalt. În fața magistraților, Cârjaliu a susținut că intenția lui Ioniță de a-l călca cu mașina a fost evidentă și că-i putea pune viața în pericol. „L-am oprit pentru că știam că nu are dreptul să conducă și i-am atras atenția. M-am trezit luat pe capotă și târât trei metri, apoi am căzut pe șosea. Practic, mașina aceea a fost transformată într-o armă împotriva mea”, le-a spus Cârjaliu judecătorilor în momentul audierii.De partea cealaltă, Ioniță a catalogat susținerile actualului primar ca fiind niște fabulații ale acestuia. „Angajatul meu, Dumitru Cojocaru, venise să mă ia de la gara Eforie și el conducea autoturismul. În ziua respectivă nu s-a produs niciun accident și nici nu m-am întâlnit cu Cârjaliu. Eu mă consider nevinovat”, a susținut Ioniță în apărarea sa.