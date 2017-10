Ce „socoteli” au pompierii români cu cei bulgari?

În perioada 17-21 septembrie, la Neptun a avut loc un atelier de lucru pentru elaborarea procedurilor de intervenție în situații de urgență.Proiectul „Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border” este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontieră România-Bulgaria. La activități au participat 20 de pompieri români și 19 pompieri bulgari. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar bugetul alocat este de 11,508,928.63 euro (din care 3,56 milioane euro revin Inspectoratului General pentru Situații de Urgență). Obiectivul proiectului este îmbunătățirea pregătirii și intervenției la urgențe, prevenire eficientă, monitorizare și limitarea consecințelor dezastrelor și lupta pentru combaterea poluării.