Ce soartă va avea submarinul „Delfinul”? Nu poate fi nici reparat, nici dat la casat!

Singurul submarin al României, „Delfinul”, este legat la cheu de 25 de ani. Starea tehnică nu îi mai permite să iasă în misiuni, în larg, astfel că așteaptă cuminte să i se decidă viitorul. Deocamdată, nici de reparații nu se mai poate pune problema, căci analiza realizată de Forțele Navale a evidențiat că „nu s-au identificat operatori capabili de execuție a lucrărilor de reparație și modernizare de o astfel de complexitate”. Iar viitorul submarinului va fi decis numai după ce vor exista fondurile necesare pentru înlocuirea lui!Marinarii din întreaga țară și apropiații lor se pregătesc de sărbătoare. Duminică, 15 august, este celebrată Ziua Marinei, iar cu această ocazie Forțele Navale au organizat, încă de la începutul acestei săptămâni, diverse evenimente pentru a marca acest moment, cu respectarea limitărilor impuse de contextul pandemic. Anul acesta, marele absent de la sărbătoare va fi submarinul „Delfinul”. Căci, dacă în trecut au fost ani în care constănțenii și turiștii au putut să se urce la bordul său, cu ocazia Zilei Porților Deschise, anul acesta această vizită nu este permisă.Singurul submarin din dotarea Armatei Române, „Delfinul”, stă legat la cheu de 25 de ani. În 1996 a fost ultima misiune în larg; la vremea respectivă, submarinul era scos aproape lună de lună, în diverse scopuri: de cercetare, patrulare sau exersare trageri. De atunci însă, din cauza acumulatorilor epuizați, care trebuie înlocuiți, nici aceste misiuni nu mai sunt posibile.„Submarinul «Delfinul» prezintă limitări în exploatare datorate, înspecial, epuizării resursei tehnice la unele echipamente specifice. Arenevoie de reparații și de modernizare ale sistemelor specifice de labord, necesare executării în siguranță a misiunilor de luptă”, ne-au precizat reprezentanții Forțelor Navale cu privire la starea tehnică actuală a submersibilului. Are nevoie de reparații capitale, iar până la realizarea lor se face ce se poate. Adică mentenanță și reparații minore. „În anul 2020,s-au cheltuit 28.023,6 lei pentru întreținere și mentenanța submarinului, din care suma de 1.811 lei o reprezintă cheltuieli cu reparații, toate executate cu Centrul 338 Mentenanță, din cadrul Forțelor Navale Române, și 900 lei, pentru cele executate cu mijloace proprii. În primele șase luni ale acestui an, s-au cheltuit 2.977,6 lei pentru întreținerea acestuia”, au afirmat reprezentanții Forțelor Navale.Anul trecut, se avea în vedere realizarea de reparații capitale, sens în care au fost în analiză „diverși operatori economici specializați, cu experiență în repararea submersibilelor, fiind luate în calcul și experiențele altor națiuni în asigurarea mentenanței echipamentelor similare de proveniență ex-sovietică”, se arăta în vara trecută, urmând ca „o decizie privind derularea activităților de revitalizare să fie stabilită în funcție de competențele operatorilor economici identificați și de alocațiile bugetare din bugetul Forțelor Navale”.Analiza a fost încheiată, dar „nu s-au identificat operatori capabili de execuție a lucrărilor de reparație și modernizare de o astfel de complexitate”, au punctat Forțele Navale. Altfel spus, nu are cine să reparare singurul submarin al României...Va rămâne în dotarea Marinei până în 2031, cel mai devremeSubmersibilul nu mai poate fi folosit în misiuni, nici în luptă. Din acest motiv, o variantă vehiculată de foști militari a fost cea de transformare a submarinului în muzeu. Nici până în acest moment însă nu s-a luat o decizie în acest sens. „Submarinul «Delfinul» rămâne în cadrul Forțelor Navale până la înlocuirea acestuia cu o altă capabilitate similară, iar destinația ulterioară a acestuia va fi stabilită la momentul oportun”, au precizat mai marii Forțelor Navale, cu privire la viitorul submersibilului. Iar cum programul pentru înlocuirea lui va fi derulat cel mai probabil după 2031, va mai rămâne în dotarea Marinei cel puțin zece ani.Despre submarinul „Delfinul” se spunea că este unul dintre cele mai performante submersibile din lume. Dar realitatea este că tehnica avansează. Motiv pentru care, în urmă cu doi ani, se discuta la nivelul Ministerul Apărării Naționale de un program ambițios de dotare a Forțelor Navale cu trei submarine. Programul intitulat „Submarin împotriva amenințărilor de suprafață și subacvatice” este, și în acest moment, la nivel de intenție. „Dotările Forțelor Navale cu submarine noi este cuprinsă în planul de înzestrare al Armatei României, cu orizont de timp după anul 2031. În acest moment, programul prevede achiziția a trei submarine și este în faza de fundamentare a documentelor programatice”, au mai declarat marinarii.XXXSubmarinul "Delfinul" a fost construit în URSS și predat României în 1985, după ce, la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, Rusia a pretins României să predea submarinele pe care le deținea, respectiv "Delfinul" (predecesorul celui de acum), "Marsuinul" și "Rechinul".Actualul "Delfinul" este din clasa Kilo, unul dintre cele mai moderne submarine din Marea Neagră, descris ca "vânător de submarine nucleare". Are o lungime de 72,9 metri, 10 metri lățime și proiectat să semene cu "picătura de apă alungită". În imersiune, atinge 17 noduri, iar la suprafață, 8 - 10 noduri. De la achiziționare și până în 1996, participa la misiuni aproape lunar, fie de cercetare, patrulare sau recunoaștere.