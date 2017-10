Ce secrete ascunde cea mai mare navă militară construită în România

Cea mai mare navă militară construită în România, un mastodont de 5.000 de tone, înarmat până în dinți, dar cu lambriuri de mătase și covoare pe scări - așa poate fi descrisă, în câteva cuvinte, fregata Mărășești.De când ai făcut primul pas pe această navă, îți dai seama că este ceva special în legătură cu ea. În comparație cu alte nave de război, gigantul construit în totalitate la Mangalia are luxul unui hotel cu multe stele. Careul ofițerilor este de-a dreptul impresionant: o încăpere imensă, plină de mătase, catifea și bun gust, împletite cu zeci de diplome, cupe și distincții oferite de-a lungul timpului. Tot aici se găsește și cartea de onoare a fregatei, în care au scris, printre alții, fotbaliști celebri, ambasadori, militari americani și oameni de cultură cunoscuți, care au avut ocazia de a păși la bordul Mărășești-ului.Cât mai rezistă Mărășești?Ne-a întâmpinat, politicos, comandantul secund al navei, comandorul Cornel Tănăsescu. Este foarte optimist și își laudă nava, însă devine realist când îl întreb cât va mai rezista fregata Mărășești: „Depinde de noi cât mai rezistă! Dacă anul acesta facem 95 de ani, eu cred că vom trece, cu siguranță de o sută de ani”.Actuala fregată Mărășești este continuatoarea tradițiilor fostului distrugător Mărășești din perioada interbelică. În 1920, în componența Forțelor Navale au intrat două distrugătoare: Mărășești și Mărăști, construite la Napoli. După cel de-Al Doilea Război Mondial, distrugătoarele au fost luate de sovietici și înapoiate, ulterior, în anii 1950. Mărășești a intrat în serviciul Forțelor Navale în 1985, fiind prima și cea mai mare navă militară construită integral în România, în Șantierul Naval Mangalia, fiind dezvoltată de inginerii navaliști români.„De ce este atât de specială nava aceasta? Pentru că este un proiect 100% românesc, dezvoltat în România cu tehnologiile și cunoștințele de la acea vreme din domeniul naval. Este cea mai mare navă militară construită în România și, la acel moment, era nivelul maxim pe care l-a atins atât industria constructoare de nave din România, dar și militarii care au contribuit la amenajarea armamen-tului”, spune comandorul.Nava cu cele mai multe guri de focMărășești este o fregată ale cărei motoare dezvoltă nu mai puțin de 32.000 de cai putere. Atinge o viteză maximă de aproximativ 50 km/h și este pregătită atât pentru luptă aeriană, cât și pentru lupta antisubmarin. Mărășești este nava cu cele mai multe guri de foc din Forțele Navale.„Avem instalații artileristice, torpile antisubmarin, bombe reactive, complex reactiv de lansare rachete navă-navă, instalații de bruiaj pasiv; capabilitățile navei sunt foarte mari. Dacă vorbim despre mediul aerian, avem instalații artileristice, adică tunuri, cu patru țevi, dar și patru instalații destinate pentru sistemul de apărare apropiată a navelor. Rolul acestora este de a crea o perdea de foc și apără nava împotriva rachetelor inamice, împotriva aviației. Dacă vorbim despre nave de război la suprafață, avem rachete navă-navă, opt la număr, care bat până la 80 de kilometri și putem lansa aceste rachete atât cu cap de radiolocație, cât și cu cap termic. Pentru lupta sub apă, avem șase tuburi de lansare torpile antisubmarin, dar putem lansa și 24 de bombe reactive, toate odată. Bombele reactive sunt sisteme de armament care sunt setate să explo-deze pe paliere de imersiune împotriva submarinelor. Practic, creează un șoc sub apă care afectează submarinul, pentru că submarinul nu trebuie lovit pur și simplu, cu o bombă sau cu o torpilă, ci trebuie creat un șoc îndeajuns de mare pentru a deforma submarinul și a-i crea gaură de apă și dificultăți în același timp. De asemenea, mai avem și patru instalații de bruiaj pasiv, care fac parte din domeniul războiului electronic. Practic, se creează ținte false pentru a induce în eroare inamicul atunci când lansează rachete”, precizează Cornel Tănăsescu.Ce se întâmplă dacă sunt lovițiEchipajul, care numără aproximativ 230 de militari, are anumite atribuții, iar o parte dintre ei au rolul de a duce lupta pentru vitalitatea navei, adică în caz de gaură de apă sau incendiu.„Gaura de apă se formează în caz de atac al submarinului sau al unei nave de suprafață împotriva noastră, cu torpile. Torpilele lovesc nava sub linia de plutire, adică partea de navă care este sub apă. În urma impactului, se creează o gaură în corpul navei, prin care pătrunde apa, astfel că rolul echipajului este de a astupa într-un timp cât mai scurt acea gaură, dar și de a evacua toată apa în compartimente. Dacă este vorba despre o lovitură mai mare, se poate izola compartimentul, se închide, iar nava poate naviga mai departe și cu un compartiment inundat. Noi ne pregătim pentru aceste scenarii, fiindcă pentru noi, timpul de reacție este critic!”, conchide comandantul secund al fregatei Mărășești.