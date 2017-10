Ce se întâmplă dacă nu acorzi prioritate ambulanţei aflate în misiune

1

nenorociti

Daca unul din nenorocitii care intentionat nu opresc, ca sunt ei jmecheri, are pe cineva din familie in acea ambulanta, pe moarte ? Ce palma si-ar lua peste bot scursurile. Sa stii ca ti-a murit, parintele, copilul, sotul/sotia, ca ai fost nenorocit si te-ai pus ca vaca in drum, o fii bine ?? Cunosc un caz, cand mai multi cetateni, faceau semne in trafic masinilor, sa opreasca una, sa duca un copil ranit intr-un accident rutier, la spital. Printre cei abordati a fost un barbat care a refuzat pe motiv ca murdareste masina de sange. Ulterior, a aflat ca cel pt care fusese rugat sa opreasca era chiar copilul lui. Nu e viata o curva?