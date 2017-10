Ce se întâmplă dacă foloseşti cauciucuri de iarnă pe timp de vară

5

Cauciucurile de iarna -o mare pacaleala ?

In primava mi s-au cerut 100 de ron pentru schimbat cauciucuri.Decit sa dau 200 pe an pe aceasta schimbare economisesc in 3-4 ani banii si-mi cumpar cauciucuri noi- totul este Ok caciucurile nu sunt uzate,mi-am facut toate verificarile la Service Dacia-Renault si nu am probleme cu nimic -poti sa ai cauciucuri de vara daca frinele nu sunt corespunzatoare te duci ca berbecul.La cite falsuri cumparam cine stie cu adevarat daca cauciucurile sunt facute din materiale de calitate. Atentie cind cumparati cauciucuri la data fabricatiei. Data de fabricatie este formata din saptamana si an si se regaseste in ultimele 4 cifre din numarul DOT. Nu va bucurati sa cumparati " oferte speciale " vechi de 5-6 ani,deoarece cauciucul imbatrineste si atunci cind sta in depozit