Ce se întâmplă cu maşinile ridicate de Poliţia Locală

Cred ca pentru a ne civiliza putin amenzile chiar ar putea creste. Bineinteles se pune intrebarea cum sunt cheltuiti banii rezultati din aceste amenzi , sunt directionati spre a realiza noi parcari in C-ta sau nu ? Cred ca, mai degraba NU ! Suntem foarte comozi si parcam ca nesimtiti orinde fara sa ne gandim la ceilalti in trafic sau la pietoni , mai ales batrani , copii , femei cu carucioare. In Austria iti ridica masina din zona centrala daca ai parcat doar cu o roata pe bordura si amenda nu este mica. Ideea este ca nu costa nimic sa parcam la 100 sau 300 metri de zona in care avem nevoie sa ajungem.

6 decembrie 2013

Niște nesimțiți.600 RON plus amenda 300 in condițiile salariilor de mizerie care sunt.si dacă nu am bani 10 zile si aștept...