Ce riscă cei care nu-şi schimbă talonul odată cu buletinul

Ce riscă cei care nu-și schimbă talonul odată cu buletinul

Mutarea la o adresă de domiciliu nouă și, implicit, înnoirea actului de identitate impune, în mod obligatoriu, preschimbarea actului de înmatriculare auto. Asupra acestui aspect a atras atenția comisarul șef Marin Dincu, șeful Compartimentului înmatriculări, din cadrul Serviciului Permise Auto și Înmatriculări Constanța, ca răspuns la o solicitare din partea unui cititor „Cuget Liber”.„M-am mutat în luna iunie a acestui an și, de curând, am aflat că ulterior obținerii unui nou act de identitate trebuia să-mi schimb și talonul. Cum procedez și ce se întâmplă dacă am depășit termenul de 30 de zile impus de lege?”, ni s-a adresat Constantin Parfene, din Constanța.Reprezentantul serviciului responsabil a explicat: „Legislația impune un termen de 30 de zile pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare în cazul modificării datelor din actul de identitate. În aceste situații, cetățenii trebuie să vină la noi cu o chitanță din care să reiasă că au achitat la CEC 37 de lei, actul de identitate și o copie, pentru a justifica schimbarea datelor, cât și cu talonul vechi, pe care-l va preda. Aici va completa o cerere tip.Ce se întâmplă dacă nu respectă termenul legal? Noi nu avem competență pentru a aplica sancțiuni, dar dacă va circula cu autoturismul, riscă să fie oprit în trafic de polițiștii de la Rutieră, să primească o amendă și să-i fie retras certificatul de înmatriculare”.Iar, potrivit art. 101 din OUG 195/2002 (Codul Rutier), „constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni (6 - 8 puncte de amendă) neîndeplinirea obligațiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului în cazurile prevăzute de lege”. Ceea ce înseamnă o amendă între 480 și 640 de lei.