Ce reguli noi aduce Codul Rutier, din august

Guvernul a modificat Codul Rutier, iar noile schimbări intră în vigoare de pe 8 august. Noile prevederi se referă la interdicții și obligații pentru bicicliști, șoferi ai mijloacelor de transport în comun sau mopediști.Astfel, toți șoferii nu mai au voie să circule pe acostamentul drumului, așa numita bandă de urgență. Excepție fac bicicliștii, care pot fo-losi acostamentul, dacă nu dispun de piste special amenajate și nu pun în pericol circulația. Mopediștii au obligația să circule pe un singur rând pe bandă. De asemenea, pe trecerile de pietoni se vor da jos de pe vehicule și le vor folosi ca pietoni.Noile modificări le interzic mopediștilor să transporte pasageri în stare de ebrietate. Aceeași interdicție o au și transportatorii de mărfuri, în cazul pasagerilor din cabină.Bicicliștii au și ei câteva noi reguli. Ei sunt obligați să meargă într-un singur rând pe banda de circulație, nu au voie să folosească trecerile de pietoni, nu au voie să învețe mersul pe bicicletă pe drumuri intens circulate și sunt obligați să aibă asupra lor un act de identitate.Noile prevederi privind examenul pentru permisul auto stipulează că proba teoretică, sau „sala”, cum mai este cunoscută, este valabilă un an de la promovare.Totodată, posesorii de permis auto categoria B, BE, C sau CE au dreptul să conducă și tractoare. Șoferii cu permis B au voie să conducă tractoare cu masa maximă de 3,5 tone plus remorcă, iar șoferii cu permis C au voie și cu tractoare mai mari.