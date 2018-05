Ce puşcărie, justiţia e pentru fraieri! Dar, dacă mâine ar fi alegeri…

Ce pușcărie, justiția e pentru fraieri! Dar, dacă mâine ar fi alegeri…

Plecarea (nu fuga!) lui Radu Mazăre în Madagascar, într-un moment în care se părea că nu mai are scăpare și că îl așteaptă ani grei de pușcărie, lasă în urmă nu numai indignarea populației, ci și semne de întrebare în privința tratamentului „special” de care a avut parte fostul primar-măscărici.Dar, să le luăm pe rând.„Mă felicit că am plecat dintr-o țară în care justiția este…” așa și pe dincolo. Astfel și-a încheiat Radu Mazăre scrisoarea transmisă din însorita insulă din Oceanul Indian. Ce concluzie ar trebui să tragem noi, muritorii de rând, rămași acasă?Că justiția nu mai prezintă nicio încredere, că asta e soluția, să plecăm din țară înainte de verdictul final? De ce unul poate spăla putina, iar altul, care a furat poate împins de sărăcie (a nu se înțelege că acord circumstanțe atenuante hoților cât de mici), face 3-4 ani de „facultate” pentru o găinărie? Deci, dacă ai bani, poți scăpa basma curată… La plajă/pescărie, în Israel, Madagascar sau Costa Rica, noul paradis pentru „duo femina” Elena Udrea/Alina Bica.Fostul primar-măscărici se victimizează într-atât încât își pune singur eticheta de „lider neaservit și incontrolabil pentru Servicii, ca atare o țintă permanentă a Poliției Politice din România”.La chestiunea asta, m-a bufnit râsul. De ce? Pentru că, timp de 15 ani, cât a domnit în Constanța, pe Radu Mazăre nu l-a întrebat nimeni de sănătate. Nu l-a întrebat nimeni de unde are bani pentru casă, pentru mașini, pentru traiul de lux, pentru investiția din Madagascar etc. El nu avea voie să facă afaceri, iar din simbria de primar, ceva mai mare de 1.000 de euro, n-ai ce economii să faci.Hai să lăsăm gluma la o parte, cred că tocmai cei peste care împroșcă acum noroi sunt cei care l-au ținut în brațe. Și-l mai țin și acum, ca drept dovadă că a putut părăsi țara fără nici cea mai mică problemă.Oare din ce-o trăi prin Madagascar? Cred că are turiști mulți la resort, are încasări substanțiale…Și încă o chestiune. Citat din Mazăre: „Nu primarul vinde, ci Consiliul Local, nu primarul le evaluează, ci evaluatorul profesionist acreditat”. Aici îi dau în bună măsură dreptate. Pe toți ceilalți din circuit, chiar și pe prefect, care trebuie să vegheze la respectarea literei legii, nu i-a deranjat nimeni niciodată…Cred că ar fi foarte interesant dacă și consilierii, și evaluatorii ar fi fost luați la ture, să spună dacă i-a forțat cineva, dacă le-a pus cineva pistolul la tâmplă, dacă au fost amenințați sau a fost ceva de împărțit…XXXFostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a fost condamnat de Tribunalul Constanța la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu, într-un dosar legat de vânzarea unor terenuri din Mamaia la prețuri subevaluate, însă decizia poate fi atacată cu apel.Într-un alt dosar, Mazăre a primit 4 ani de închisoare cu suspendare.Din gașca de renume ce a stăpânit Constanța timp de 15 ani, singurul care înfundă pușcăria este Nicușor Constantinescu.XXXNu mă pot stăpâni: dacă mâine ar fi alegeri la Constanța, ghici cine ar câștiga detașat?