Ce pericol le paşte pe vedetele Delfinariului dacă au prea multe spectacole!

Anul acesta, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa a fost vizitat de mii şi mii de persoane. Unii au vrut să vadă show-urile oferite de veşnic puşi pe şotii, Ni Ni şi Chen Chen, alţii au fost curioşi şi s-au dus să admire speciile marine de la Acvariu sau animalele din microrezervaţie deosebită şi prin faptul că are un specific de microdeltă, cu cele două hectare de iaz pe care plutesc pelicani, lebede sau raţe.Cum spuneam, complexul de la malul mării este asaltat, zilnic, atât de turişti, cât şi de localnici. Potrivit estimărilor directorului instituţiei, Adrian Bîlbă, le trec pragul, în fiecare zi, în jur de 3.000 de persoane, ceea ce este foarte bine. „Este o perioadă aglomerată, care constă într-o accesare mai mare a Delfinariului, în special, dar şi a acvariului şi a celorlalte secţii, de către vizitatori, mai ales că şi ei se găsesc într-un număr mare pe litoral. Pentru a veni în sprijinul lor, noi suntem pregătiţi cu reprezentaţii suplimentare, adică în afara orelor afişate pe site, respectiv 11.00, 14.00 şi 17.00, avem două spectacole cu delfini în plus, la 12.30 şi 15.30, dacă sunt cereri, desigur. Oricum, am avut zile cu câte cinci reprezentaţii pe zi”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”.La întrebarea dacă delfinii nu sunt epuizaţi după atâtea reprezentaţii, acesta a precizat că problema, în cazul lor, nu este oboseala, ci…plictiseala. Se pare că, din punct de vedere al efortului, delfinii rezistă la efort, dar nu le place să repete la nesfârşit un program artistic. „Tocmai de aceea, noi avem grijă să nu apară fenomene repetitive în program, plictisitoare pentru ei. De fapt, aceasta este problema. Aşa că, intervenim cu o diversitate a programului, respectiv cu elemente care să le elimine lipsa de interes. Avem o suită de 30 de comportamente, dintre care lucrăm cu 15 în cadrul unei singure reprezentaţii. Pe scurt, facem în aşa fel, încât ei să aibă, tot timpul, o stimulare a relaţionării cu antrenorul, pentru că acest lucru este extrem de important”, a adăugat Bîlbă.Oamenii lasă mormane de gunoaie în urma lorCozi mari sunt, uneori, şi la Acvariul de pe faleza Cazinoului din Constanţa. Aici, se intră pe serii de câte maximum 40 de vizitatori. La microrezervaţie,în schimb, nu există limită de persoane, datorită spaţiului larg, generos. În acest spaţiu, precizează directorul, nu se pune problema decât eventual de a curăţa şi de a strânge gunoaiele de pe urma acestor mii de vizitatori, din care, unii lasă mormane de gunoaie în urma lor.„Am constatat că este vorba de un procent de 2-3% care sunt needucaţi, uneori rău intenţionaţi, care aruncă intenţionat diverse ambalaje în iarbă sau la animale şi trebuie să fim foarte atenţi să le îndepărtăm. Uneori li se dă animalelor să mănânce diferite alimente, cu tot cu ambalaje, iar acestea nefiind obişnuite să mănânce dintr-un ambalaj din polietilenă, îl înghit cu totul şi nu este deloc bine pentru sănătatea lor. În acelaşi timp, ne confruntăm şi cu altfel de situaţii ciudate. Ieri, de exemplu, un individ în bustul gol a intrat la cai, încercând să îi călărească. În altă zi, un altul complet dezbrăcat încerca să strunească nişte cai, care nu au fost călăriţi niciodată, şi care stau liniştiţi, la noi, într-un ţarc”, a completat Bîlbă.El a mai spus că, săptămâna aceasta, le-a scăpat un pui de căprioară, pentru că cineva a intrat pe teritoriul lor şi l-a speriat. În acest sens, managerul a ţinut să precizeze că microrezervaţia are un dezavantaj, şi anume faptul că noi nu avem, la Constanţa, animale periculoase, care să sperie vizitatorii. „Nu ne permitem să avem tigri, urşi, lupi şi din acest motiv, oamenii se simt tare curajoşi şi îndreptăţiţi să intre peste ele. Un alt individ a fost prins, zilele trecute la mistreţi şi le dădea să bea apă dintr-o sticlă de plastic. Toate aceste lucruri nu sunt normale”, a încheiat acesta.