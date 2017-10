Ce pedepse crunte primesc puşlamalele care dau în cap în Constanţa

1

Crunte pe naiba!

Asa cum précis le este frica sa-si bage degetele in prize,ar trebui ca si minorilor sau majorilor sa le fie frica sa se gandeasca macar la cum ar fi sa fure sau sa faca traffic de droguri.Legile cu taiatul mainii si executiile pentru hoti ,respective traficanti de droguri sunt foarte bune. Vrajeala cu educatia in centre sau penitenciare cu bancuri de lucru nu tine. In cazurile astea,educatia se face prin constrangere,repet prin crearea unui reflex ca atunci cand esti pe punctul de a fi electocutat mortal in caz ca faci prostii.Oamenii vor siguranta pe strazi,asta e important si cu asta trebuie inceput,nu grija fata de infractor e pe un plan superior!