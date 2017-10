Ce pedeapsă a primit o afaceristă care a ţepuit statul cu un milion de lei

1

tepuit

Unde ai auzit tu, in limba romana literara folosirea cuvintului tepuit in loc de inselat? Acesta este exemplul pe care if oferi tinerei generatii? Este greu de inteles cum un ziar tolereaza asemenea limbaj, deoarece tu nu stapinesti prea bine limba romana. Si in trecut am facut sugestii despre incompetenata ta in alegerea cuvintelor adecvate, bineinteles fara rezultat. Nu ar strica sa mai deschizi un manual de liceu de limba romana si sa frecventezi cercurile unde nu se discuta tepuiri si calcat be becuri/