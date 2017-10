Ce obligaţii aveţi şi ce nu trebuie să faceţi atunci când vă opreşte un poliţist local

Ce obligații aveți și ce nu trebuie să faceți atunci când vă oprește un polițist local

Are voie un polițist local să efectueze semnal de oprire în trafic? „Răspunsul este destul de ambiguu, deși nu ar trebui să fie așa. Localii vă pot efectua semnal de oprire în trafic doar atunci când dirijează circulația, ați pătruns pe un drum cu accesul interzis sau încălcați normele legale privind masa maxima admisă. Orice altă oprire, pentru alte aspecte, exced competenței acestora și intră sub incidența legii penale”, explică Dan Georgescu.„Deși nu recomand acest lucru, din punct de vedere juridic nu vi se poate întâmpla nimic. Polițiștii locali nu au competență materială în a vă suspenda permisul de conducere pentru faptul că nu opriți la semnalul acestora. Repet: nu recomand acest lucru”, se mai arată pe pagina Polițiștii au Umor.„Un local nu vă poate solicita alt document, în afară de cartea de identitate, nu are voie să vă rețină documente, nu are voie să vă solicite asigurarea obligatorie, certificatul de înmatriculare, rovinietă, sau alte documente care vă privesc pe dumneavoastră. sau autoturismul condus”.Poate un local aplice sancțiuni pentru că nu folosiți centura, vorbiți la telefon și aveți folii pe geamurile autoturismului?„Nu! Poliția locală poate aplica sancțiuni doar pentru opriri, staționări, circulația pe sectoare de drum cu accesul interzis, masă agabaritică și trafic pietonal. Orice altă sancțiune poate fi aplicată DOAR DE POLIȚIȘTII RUTIERI DIN CADRUL POLIȚIEI ROMÂNE.Sunteți obligați să vă legitimați la cererea unui polițist local? Dacă nu vă legitimați, vă poate conduce forțat la sediu?Da, sunteți obligați să vă legitimați în fața unui polițist local cu cartea de identitate sau orice alt document care poate folosi la stabilirea identității. De asemenea aceștia au voie, prin prisma prevederilor art. 20, lit f și h din legea 155/2010, să folosească forța și să vă conducă la sediu în vederea identificării proporțional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, în cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat in exercitarea atributiilor de serviciu.NU! Autoturismele localilor nu sunt prevăzute la art.32 din OUG 195/2002 ca fiind autospeciale cu regim prioritar”, mai sunt câteva dintre răspunsurile oferite pentru înlăturarea confuziilor.