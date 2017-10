Ce obligaţii are poliţistul rutier atunci când te opreşte în trafic

1

pt cuget liber

Domnilor reporteri va rog nu mai dezinformati populatia necunoscatoare a legii.In primul rand amestecati procedura de lucru a politiei cu codul rutier,in al doilea rand nu trebuie sa existe un motiv pt a opri un participant in trafic prevazut in codul rutier,pt ca descoperirea conducatorilor care circula sub influenta bauturilor alcoolice nu se poate efectua decat prin oprire chiar daca nu incalca nicio regula de circulatie,iar in ultimul rand sa stiti ca in Romania conducerea sub influenta bauturilor alcoolice se pedepseste contraventional sau penal in functie de alcoolemia stabilita nicidecum de la 0,11 mg/l in aerul expirat.De unde a-ti scos aceasta valoare si poate ne spuneti cum se sanctioneaza alcoolemia pana la 0,11 mg/l in aerul expirat.Va multumesc.