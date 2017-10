Ce medicamente nu poţi lua dacă te afli la volan

Atenție, șoferi!

Ce medicamente nu poți lua dacă te afli la volan

Conducerea sub influența unor medicamente poate fi la fel de periculoasă ca și șofatul sub influența băuturilor alcoolice. Unele pastile pot avea efecte asupra organismului, cum ar fi stări de amețeală sau tulburări de vedere. Iată o listă cu medicamentele pe care nu este bine să le iei în timp ce conduci.O răceală sau o durere de cap poate determina pe oricine să ia medicamente pentru a-și ameliora simptomele. Însă unele medicamente pot avea influențe asupra capacității de a șofa. În general, consumul de medicamente vă poate afecta dacă vă aflați la volanul mașinii, astfel încât pot provoca concentrare slabă, somnolență, dureri de cap, stări de amețeală și oboseală, reacții înce-tinite, percepții distorsionate, coordonare defectuoasă. În cazul unor medicamente mai puternice, care tratează boli ale sistemului nervos, pot apărea chiar halucinații, atacuri de panică, paranoia, agresivitate sau gândire confuză. De asemenea, medicamentele pot afecta și văzul, determinând vedere încețoșată, pupile dilatate sau tulburări de acomodare ale ochiului. „În primul rând, nu se iau antidepresive, medicamente pentru boli psihice, somnifere sau antialergice atunci când vă aflați la volan, pentru că pot afecta văzut, pot provoca halucinații, reacții încetinite, atacuri de panică”, precizează medicul de familie Laura Condur.Diclofenac, metoclopramid - medicamente periculoase Cele mai uzuale clase de medicamente ce prezintă risc de a produce efecte adverse sunt sibutramina și amfepramona (au acțiune pe sistemul nervos central și sunt prescrise, în general, contra obezității), xilometazolina (folosită în tratamentul răcelii și gripei), diclofenac (antiinflamator și analgezic, unguent pentru durerile musculare sau durerile de spate), fenilbutazona, indometacin, keto-rolac, etoricoxib (antiinflamator și analgezic), piroxicam (antiinflamator și analgezic, pentru reducerea durerilor, antipiretic, reduce febra, antireumatic), metoclo-pramidul, (un antivomitiv), antitusive, ca dextrometorfan, tranchilizantele de orice fel, sedativ-hipnoticele și alcoolul sau orice soluție care îl poate conține, disulfiram (medicație antialcool), cinarizina (medicația antivertigo), antidepresivele, clorfeniramina (antialergic) - scade atenția și viteza de reacție, ketotifen levocetirizina, ciproheptadina, prometazina, clemastina (antihistaminice), betoxolol, carteol, timolol, pilocarpina, latanoprost, dorzolamid, brinzolamid - antiglaucomatoase. „Este indicat să citiți prospectul medicamentelor înainte de a le utiliza, pentru a înțelege efectele pe care le pot avea, sau nu, asupra capacității de conducere”, conchide medicul.Medicamentele interferează între ele Trebuie să acordați o atenție deosebită asocierii medicamentoase. Spre exemplu, un medicament poate să nu prezinte riscuri majore pentru capacitatea de a conduce, însă asociat cu o altă substanță care poate juca rol de potențator, acest medicament poate să producă stări confuzionale, să scadă atenția, viteza de reacție, să provoace somnolența, chiar dacă aceste manifestări nu au fost neapărat indicate în prospect.