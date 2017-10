Ce măsuri putem lua pentru a evita un dezastru natural

Ieri, 4 martie, s-au împlinit 37 de ani de la cutremurul din 1977. Acesta s-a produs în jurul orelor 21 și a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter și o durată de circa 56 de secunde. În cel mai devastator cutremur din ultimele decenii și-au pierdut viața peste 1.500 de persoane. Pentru a diminua impactul și pierderile provocate de producerea unor astfel de dezastre, pompierii constănțeni de la ISU Dobrogea vin în sprijinul cetățenilor cu câteva sfaturi utile de comportare în cazul producerii unui cutremur. „Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică și închideți sursele de foc. Adăpostiți-vă sub o grindă de rezistență, un toc de ușă, sub birou sau masă. Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe geam, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul. Dacă vă aflați într-un spațiu deschis, îndepărtați-vă de clădiri, feriți-vă de căderea tencuielilor, coșurilor, parapetelor, evitați aglomerația, nu alergați. Nu blocați străzile, lăsați calea liberă pentru mașinile echipelor specializate de intervenție. Dacă sunteți prins sub dărâmături, încercați să vă semnalați prezența folosind un fluier sau o lanternă, loviți ritmic într-o țeavă sau perete astfel încât să puteți fi localizat, evitați să țipați, păstrați-vă energia”, a precizat plutonierul Liliana Musuret. Foarte important este ca, înainte de producerea cutremurului, să stabiliți un punct de întâlnire și modalitățile de a vă contacta familia în cazul în care veți fi separați în timpul cutremurului.