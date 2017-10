Ce măsuri propune Consiliul Europei pentru limitarea supravegherii şi interceptării electronice

Ce măsuri propune Consiliul Europei pentru limitarea supravegherii și interceptării electronice

Organismele europene au pe masă câteva inițiative care urmăresc să îmbunătățească modul de funcționare a mediului online, unul dintre cele mai recente vizând interceptarea comunicațiilor și aplicarea măsurilor de protecție a intimității cetățenilor, potrivit go4it.ro. Chiar dacă acestea sunt încă în stadiu incipient și vor necesita ajustări și aprobări din partea organismelor competente, acestea sunt interesante deoarece privesc viitorul mediului european. Conform unui proiect de rezoluție depus de către Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), supravegherea electronică în masă este o amenințare la adresa drepturilor cetățenilor și democrației, iar serviciile de securitate ar trebui să se supună unui set de legi care să le diminueze libertatea de interceptare fără control a comunicațiilor electronice.