Ce maşini se fură şi cum acţionează hoţii, la Constanţa

Ce mașini se fură și cum acționează hoții, la Constanța

În acest sezon estival, Poliția Constanța a înregistrat un număr de furturi de mașini cu 40 % mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este, bineînțeles, o statistică încurajatoare atât pentru ofițerii de poliție, cât și pentru constănțeni.Conform spuselor inspectorului principal Donciu Răducan, șeful Compartimentului Furturi Auto, în această vară s-au înregistrat cu 40 % mai puține cazuri de furt față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, în municipiul Constanța au fost reclamate ca furate 23 de vehicule, dintre care 13 auto-vehicule marca Dacia, patru autoturisme mărci străine second hand și șase motociclete. Un lucru îmbucurător este și faptul că în județ nu au fost reclamate furturi de autoturisme, ci doar de ATV-uri și mopede.Nu toate cazurile au fost soluționateCele mai căutate modele pentru furt sunt, în continuare, bătrânele autoturisme Dacia pentru că, se pare, ar fi mai ușor de furat, iar principala lor întrebuințare este de a ajunge, dezmembrate, la fier vechi. Din totalul vehiculelor sustrase, s-au recuperat șapte autoturisme marca Dacia, un autoturism marcă străină second hand și trei motociclete, deci un total de 11 autovehicule. Restul de 12 sunt încă date în urmărire și vor fi soluționate: „Rezolvăm cazurile pe rând, nu putem să ne axăm pe proximitatea temporală. Procedura de prelucrare a probelor durează”, a declarat, pentru Cuget Liber, Donciu Răducan. Hoții de mașini sunt puștiSurprinzător sau nu, profilul unui hoț de vehicule este simplu de recunoscut: tânăr, între 16 și 25 de ani, fără ocupație și cu ante-cedente penale. Bineînțeles că acești „copii” nu trebuie subestimați, deoarece sunt adevărați experți în furt. De obicei, ei forțează contactul și, mai ales pentru bătrânele Dacii, acest lucru este mai mult decât suficient pentru a porni motorul. Aceștia acționează după lăsarea serii și au în vizor, în mare parte, cartierele mărginașe ale Constanței.Polițiștii găsesc apoi mașinile în oraș, abandonate pe străzi. În majoritatea cazurilor, ei se plimbă cu ele și fac ceea ce organele de poliție numesc „furt de folosință”, adică fură roata de rezervă, orice geantă lăsată în autoturism și casetofonul sau orice alt echipament audio. A fost însă raportat și un caz în care mașina a fost găsită incendiată.S-au găsit mașini furate din GreciaPe lângă faptul că polițiștii constănțeni se luptă cu rezolvarea cazurilor de furt de mașini din județ, ei se mai confruntă și cu furturi auto din străinătate. Recent, pe 28 august, un autoturism marca Mercedes SLK 200 a fost ridicat de către oamenii legii, mașina provenind din Grecia.În județ au mai fost găsite și alte mărci de mașini provenite din străinătate, printre care BMW X5 și Porsche. Unul din modurile de operare ale hoților este reformatarea softului vehiculului.Polițiștii constănțeni recomandă să aveți mare grijă unde vă parcați mașinile. Acestea ar trebui să fie parcate în zone iluminate, departe de întuneric sau de locuri pustii și necunoscute. De asemenea, nu vă uitați autoturismul descuiat și nu lăsați, sub nicio formă, cheile în contact, chiar dacă lipsiți doar câteva momente. Spărgătorii vor profita de fiecare clipă de neglijență în ceea ce privește siguranța autoturismului dumneavoastră. Mai mult interes în protecția bunurilor personale vă scutește de neplăceri.