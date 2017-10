Ce le transmite şeful Poliţiei interlopilor din Constanţa

Ce le transmite șeful Poliției interlopilor din Constanța

Dacă, în ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber“, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, comisarul șef Valentin Burlacu, afirma că polițiștii care calcă „strâmb“ vor fi eliminați din sistem fără discuție și a anunțat că a dat liber polițiștilorsă folosească fără probleme armele dacă infractorii nu se supun, astăzi, el ne vorbește despre „așa-zișii“ interlopi de la malul mării și grupurile de interese. - Știm că aceasta este perioada în care se fac disponibilizări în Poliție. Care este situația la nivelul IPJ Constanța? - La venirea mea la conducerea IPJ Constanța, trebuia să dispo-nibilizăm 37 de lucrători. Îmi notasem eu ca target să nu disponibilizăm mai mult de zece lucrători. Era optimistă cifra, la acea vreme. Vreau să vă spun că mi-am depășit așteptările. La această oră, nu disponibilizăm pe nimeni. Adică numărul acelora care au ieșit la pensie de bunăvoie a fost suficient de mare încât să ne permită să nu mai disponibilizăm pe nimeni. Nimeni nu-și va pierde serviciul la IPJ Constanța! - Considerați că există corupție la Constanța? - Peste tot există. Deci și la Constanța. Cred eu că stăpânim în acest moment fenomenul corupției în Constanța. Îl cunoaștem, îl monitorizăm și, împreună cu structurile abilitate, acționăm. Cred că avem zilnic corespondență în ceea ce privește infracțiuni de corupție cu structurile abilitate, vorbesc de DGA și DNA. - Avem interlopi sau grupuri de interese care acționează la Constanța? - Nu avem interlopi. Fiecare neisprăvit, îmi cer scuze pentru duritatea termenului, încearcă să-și creeze acest blazon de interlop. Nu avem interlopi, nu există interlopi! Mass-media a conferit cuvântului interlop o aură aparte, l-a transformat într-un fel de sinonim al baronilor locali, dar de data aceasta de partea întunecată a forței. Avem însă grupuri de interese economice. Da, sunt de acord aici. Sunt cele cunoscute și mediatizate intens de presă și au mai apărut două grupuri. Avem o structură care se ocupă cu analiza informațiilor, în fruntea căreia am adus un polițist extrem de profesionist, care a fost de acord să mi se alăture, și, cu ajutorul acestui coleg al cărui nume nu-l pot dezvălui, facem o treabă extraordinară. Aceste grupuri de interese ur-măresc obținerea de sume de bani în mod nejustificat, o îmbogățire, din activități comerciale care se desfășoară, de multe ori, cu încălcarea legii. Vorbim de evaziuni fiscale, de spălare de bani, de prostituție, trafic de persoane internațional. - Cum catalogați activitatea ori eficiența secțiilor de poliție rurală? Primarii din județ se plâng deja. - Eu nu aș privi așa. Nu sunt de acord că primarii se plâng. Am fost în județ. Am vorbit cu domnul Iordache, de la Medgidia, cu domnul Iordache, de la Băneasa, cu doamna Mariana Mircea, cu domnul Frigioi, de la Crucea… Am văzut părerea domnului Gălbinașu, de la Corbu, acuza că se ajunge târziu de la Cogealac. În această situație, s-ar putea să regândim, să mutăm secția de la Cogealac. Dar ce trebuie să înțeleagă domnii primari: acolo este sediul Poliției Rurale, de acolo este coordonarea, celula. Ei oricum, pe vremuri, erau arondați de un oraș. De Năvodari, în cazul comunei Corbu. Acolo va fi celula, însă, de la 8 la 16, în postul de poliție vechi de la Corbu, va fi același șef de post! Care a fost dezbrăcat de titulatura de șef de post, va primi banii cuveniți, dar va desfășura activități ca orice alt lucrător de poliție, între 8 și 16. În cazul în care, ferească Dumnezeu, se comite o faptă care reclamă prezența mai multor polițiști, noi putem pune la dispoziție de la acea secție toți oamenii. Astfel că vom avea, am calculat noi, în zece minute, șapte mașini de poliție cu echipajul aferent. Oricum, după ora 16 până a doua zi dimineață, avem patrule inter-comunale, o mașină care va rula pe teritoriul a două comune alăturate. Prezența Poliției, cred eu, va fi superioară. Am ales sediile de poliție rurală pe drumuri europene sau pe drumuri de acces largi, care ne permit deplasarea în mare viteză de la sediu la locul unde ni se reclamă prezența. - Se fac presiuni în Poliție pentru a nu se înregistra plângeri penale de dragul statisticilor, așa cum susțin foștii polițiști de la Valu? - Nu sunt de acord! Este o scuză jalnică pentru mizeria pe care ei au făcut-o! Dacă era o presiune reală, se puteau adresa oricui, pe cale ierarhică, la IGPR, minister. Este evident că eu sunt nemulțumit! Dacă la Medgidia se comit zece furturi în noaptea asta, nu este firesc să mă duc peste ei și să-i întreb: „Ce ați făcut, ați dormit? Se presupune că ați fost de serviciu azi-noapte! Aveți zece fapte! Ce ați făcut voi?”.Pentru a-și demonstra profesionalismul desăvârșit, acest fost coleg al nostru și-a băgat plângerile în fișet sau și le-a dus acasă, că înțeleg că acasă le-au găsit, cu ocazia unor percheziții. A cui e vina? E vina șefului? Este normal ca șeful să fie nemulțumit! Dar nu cred că există vreun șef, nu vorbesc de mine, ci de predecesorii mei, mă îndoiesc că a fost unul suficient de nebun care să-i spună: „Ascunde plângerile!“. Ce a făcut fostul coleg este infracțiune! - Există zone problemă din punct de vedere al infracționalității în municipiul Constanța?- Există zone problemă în Constanța. Dar nu sunt anumite zone. Orice parcare neluminată se poate transforma într-o zonă periculoasă. Rugămintea mea pentru toți cei care locuiesc în județul Constanța: îi rog eu frumos pe cei care locuiesc la parter să nu mai lase geamurile larg deschise, pentru că asta e cea mai frumoasă invitație și îi rog pe cei care se deplasează pentru scurtă vreme din autoturismul lăsat parcat să nu lase genți voluminoase, laptopuri, pentru că este o altă invitație! Și nu că nu ne facem noi treaba, trebuie să înțeleagă cetățenii foarte bine că îți trebuie zece secunde ca să spargi un parbriz. Atât durează un furt din autoturism.