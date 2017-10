Ce le mai pot face poliţiştii şoferilor indisciplinaţi. "Doar caracatiţa…"

6

Cica nu avem "instrumente"

Iti face impresia ca automobilul a fost inventat in Romania.Si pentru ca suntem pionieri in domeniu,inca nu stim cum se conduce un automobil.Prin anul 2010,Constanta era plina de magazine care vindeau legal droguri.Parintii copiilor se rugau de autoritati pentru a inchide acele magazine.Raspunsul administratiei locale era cam de genul asta:"Nu avem instrumente legale.Nu ne permite legea.Constitutia.....domnule" Exemple sunt numeroase.Daca ne intoarcem la disciplina in trafic si parcari,observam ca toata povestea asta pleaca tot de la administratie/politic.Au fost desfiintate parcarile proiectate de urbanisti,se construieste aiurea,se proiecteaza pe genunchi,pe spagi,nu exista niciun plan de sistematizare rationala.In plus si in circulatie ca si la droguri,baietii nu au "instrumente legale",nu e buna legea.Cand Raducu copilul lui Mazare a fost depistat pe autostrada cu peste 200 km/h,au aruncat vina pe razele soarelui care straluceau in parbrizul masinii.Cand un batran a fost mutilat pe scarile de la Fantasio,Guvernul Rusiei a fost gasit vinovat pentru ca nu a montat camera pe cladirea Consulatului din Constanta. Bineinteles ca aparatele foto nu sunt "omologate" aparatele radar au paraziti,au muste,gandaci,nu avem chitantiere.